Синоптик Позднякова: ураган «Милтон» доберется до России через океан. Каких регионов коснется стихия

— Когда ураган был над Мексиканским заливом, скорости ветра в нем действительно были огромные — 70 м/сек., а порывы гораздо сильнее. Ураганным считается ветер больше 35 м/сек. А здесь, получается, двойная ураганная скорость. И атмосферное давление в нем было крайне низким, хорошо выражен глаз бури. Это суперураган! — рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. — Но приближаясь к полуострову Флорида он потерял часть своей мощи. На сушу он выходил уже со скоростью 45 м/сек. и порывами до 55 м/сек. Однако и сейчас, после выхода в Атлантический океан, он остаётся ураганом, скорость ветра порядка 35 м/сек. «Милтон», конечно, наделал бед, но значительно меньше, чем изначально предполагали. Почему он так быстро ослабел? Это ещё предстоит понять специалистам по тропическим циклонам (а к ним относятся и ураганы в Атлантике, и тайфуны в Тихом океане. — Ред). Возможно, он вышел на холодную воду. Так бывает, я сталкивалась с этим в Тихом океане — циклон наталкивается на линзу сравнительно холодной воды и тут же теряет свою мощь.
Но списывать «Милтона» со счётов еще рано. Он, скорее всего, станет так называемым атлантическим циклоном-трансформером. Пересечёт Атлантический океан и домчится до России! Посмотрите на карту: там прямая дорога между Гренландией и Скандинавией, откуда уже рукой подать до севера России.
Грозит ли нам такая же опасность, как Флориде? Какие регионы почувствуют удар экс-урагана?
— Я очень озабочена этим, — говорит Татьяна Позднякова. — Отголоски урагана могут почувствовать и на севере Скандинавии, и на севере России — в Мурманской области. Очень мощные для этих мест циклоны могут наделать неприятностей.
— Надеюсь, ничего похожего на ту стихию, что обрушилась на Флориду, у нас не будет?
— Нет-нет! Такие циклоны могут принести усиление ветра и сильные осадки, но это уже не ураганная мощь.
Однако есть ещё один тревожный момент, предупреждает Татьяна Позднякова:
— От берегов Африки сейчас идёт другой ураган, «Лесли». И они с «Милтоном» в какой-то момент окажутся очень близко друг к другу. И либо сольются и усилятся, и тогда будет нечто невиданное, или, наоборот, погасят друг друга. За этим надо смотреть! В опасной близости они будут 15 — 16 октября.