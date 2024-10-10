Синоптик Позднякова: ураган «Милтон» доберется до России через океан. Каких регионов коснется стихия

— Когда ураган был над Мексиканским заливом, скорости ветра в нем действительно были огромные — 70 м/сек., а порывы гораздо сильнее. Ураганным считается ветер больше 35 м/сек. А здесь, получается, двойная ураганная скорость. И атмосферное давление в нем было крайне низким, хорошо выражен глаз бури. Это суперураган! — рассказала KP.RU главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова. — Но приближаясь к полуострову Флорида он потерял часть своей мощи. На сушу он выходил уже со скоростью 45 м/сек. и порывами до 55 м/сек. Однако и сейчас, после выхода в Атлантический океан, он остаётся ураганом, скорость ветра порядка 35 м/сек. «Милтон», конечно, наделал бед, но значительно меньше, чем изначально предполагали. Почему он так быстро ослабел? Это ещё предстоит понять специалистам по тропическим циклонам (а к ним относятся и ураганы в Атлантике, и тайфуны в Тихом океане. — Ред). Возможно, он вышел на холодную воду. Так бывает, я сталкивалась с этим в Тихом океане — циклон наталкивается на линзу сравнительно холодной воды и тут же теряет свою мощь.