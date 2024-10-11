Ночное небо окрасилось в розовый и зеленый. Магнитные бури вызвали северное сияние по всей России

Ранее космические аппараты зафиксировали широкие облака выброшенной Солнцем плазмы на подходе к Земле. В связи с этим предупредили о магнитных бурях высшего, пятого уровня, но, вероятнее всего, планету ждет несколько дней бурь четвертого уровня. Предварительный прогноз полярных сияний допускал в четверг, 10 октября, снижение границы полярного овала до широты около 40 градусов, что даст возможность их увидеть в Сочи, Алма-Ате и Владивостоке.