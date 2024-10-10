По всей территории России наблюдают полярное сияние

«Сейчас, вечером в четверг, полярные сияния видны на всей территории России, даже на самом юге — в Крыму и на Кавказе. Причиной является большой выброс, который произошел после вспышки на Солнце мощностью 1,8Х. Вспышка была вчера в 5 утра по Москве. Долетевшие до Земли заряженные частицы, попадая в верхние слои атмосферы, заставляют ее светиться и привели к геомагнитной буре», — сказал Короткий.
По его словам, также сияние видно на Кавказе, в частности, в Архызе, сквозь неплотную облачность. Свечение северной части неба видно и в Крыму.
Ранее руководитель лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев сообщал, что выбросы плазмы после сильной вспышки на Солнце дошли до Земли, происходит сильная магнитная буря, ожидается ее усиление.