По всей территории России наблюдают полярное сияние

«Сейчас, вечером в четверг, полярные сияния видны на всей территории России, даже на самом юге — в Крыму и на Кавказе. Причиной является большой выброс, который произошел после вспышки на Солнце мощностью 1,8Х. Вспышка была вчера в 5 утра по Москве. Долетевшие до Земли заряженные частицы, попадая в верхние слои атмосферы, заставляют ее светиться и привели к геомагнитной буре», — сказал Короткий.