Дачников предупредили о смертельной опасности при хранении урожая в погребе

Ведомство рекомендует перед спуском в погреб заранее его открыть, чтобы помещение хорошо проветрилось, а также убедиться, что там нет углекислого газа или метана. При этом не следует включать светильники и зажигать свечи. После проветривания нужно поставить в ведро зажженную свечу и на веревке спустить в подвал. Если пламя коптит или свеча погасла, в хранилище нет кислорода и его необходимо дополнительно проветрить.