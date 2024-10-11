Москвичам пообещали наступление бабьего лета

«В пятницу погода порадует москвичей — погода будет вполне солнечной, и температура существенно повысится, она будет в диапазоне 14−16 градусов, в области даже до 18 градусов. В субботу будет уже облачно с прояснениями и местами небольшой дождь, не все москвичи его почувствуют, но по-прежнему воздушные массы — с юга и юго-востока, температура уже 12−14 градусов», — сказал Вильфанд.