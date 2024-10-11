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Москвичам пообещали наступление бабьего лета

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. В пятницу в Москве потеплеет до 16 градусов после периода прохладной погоды, если назвать это бабьим летом, синоптики возражать не будут, в субботу температура тоже будет выше нормы, заявил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

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Источник: © РИА Новости

«В пятницу погода порадует москвичей — погода будет вполне солнечной, и температура существенно повысится, она будет в диапазоне 14−16 градусов, в области даже до 18 градусов. В субботу будет уже облачно с прояснениями и местами небольшой дождь, не все москвичи его почувствуют, но по-прежнему воздушные массы — с юга и юго-востока, температура уже 12−14 градусов», — сказал Вильфанд.

По его словам, 11 и 12 октября температура воздуха в Москве будет примерно на 5 градусов выше нормы.

«Метеорологи — люди доброжелательные. Если кто-то вам скажет, что в пятницу — бабье лето, никто возражать не будет. В любом случае после такой мрачноватой, прохладной погоды будет замечательный день», — добавил синоптик.