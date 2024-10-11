Число жертв урагана «Милтон» в США выросло до 15

Как минимум 15 человек стали жертвами урагана «Милтон», который третий день бушует во Флориде на юге США, передает телеканал ABC News. Накануне NBC сообщал об 11 погибших.
По данным ABC News, больше всего погибших — шесть человек — в округе Сент-Люси, где зарегистрировали около десяти торнадо. Жертвами в том числе стали четыре жителя округа Волуша, два — американского Санкт-Петербурга и один человек погиб в округе Ситрус — на его машину упало дерево.
В округе Хилсборо из зоны подтоплений удалось спасти свыше 725 человек и 128 домашних животных. NBC сообщал, что в общей сложности в зоне подтопления находятся порядка 11 млн человек, около 3,5 млн из них лишены электричества.
Скорость порывов ветра «Милтона» достигала 195 км/ч, что соответствует урагану 3-й категории. Позже он ослаб до 1-й категории (150 км/ч). Ураган затронул западное и восточное побережье Флориды.
С начала 2024 года это третий ураган, обрушившийся на Флориду. Так, 26 сентября на юго-востоке США зафиксировали ураган «Хелен». Погибли как минимум 230 человек. С наибольшими его последствиями столкнулись Северная и Южная Каролина, Джорджия, Теннесси, Кентукки и Вирджиния. Ущерб от урагана оценили как минимум в $190 млрд.
Самыми смертоносными в истории США стали ураганы «Мария» (2017 год, 2975 погибших) и «Катрина» (2005 год, 1392 погибших).