Число жертв урагана «Милтон» в США выросло до 15

По данным ABC News, больше всего погибших — шесть человек — в округе Сент-Люси, где зарегистрировали около десяти торнадо. Жертвами в том числе стали четыре жителя округа Волуша, два — американского Санкт-Петербурга и один человек погиб в округе Ситрус — на его машину упало дерево.