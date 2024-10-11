Озимый чеснок: особенности выращивания и сорта

— Сорта ярового чеснока хранятся год и более без особых проблем. Но у них есть недостаток — они мелкие. Луковицы же озимого чеснока более крупные, но при хранении к весне часто усыхают и портятся. Кроме того, озимые сорта чеснока имеют ряд других преимуществ перед яровыми. Они менее требовательны к условиям выращивания и имеют более высокую устойчивость к негативным погодным факторам. Озимый чеснок в начале своей вегетации почти не требует поливов, так как появляется еще из-под снега, а ранней весной количество осадков обычно выше, чем в мае и летом. Озимый чеснок весной обгоняет в своем развитии сорную траву, поэтому требуется меньше прополок.