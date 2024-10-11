Отголоски урагана «Милтон» доберутся до России. Мнение эксперта

Ураган «Милтон» обрушился на восточный берег США 9 октября в 20:30 по местному времени. Американские синоптики предупреждали, что этот ураган мог стать одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений во Флориде, однако самые тревожные прогнозы не оправдались. Уже у берегов США «Милтон» ослаб и «переквалифицировался» с пятой до второй категории по шкале Саффира — Симпсона. Но при этом он оказался настолько мощным, что унес жизни людей и разрушил более 125 домов.