Отголоски урагана «Милтон» доберутся до России. Мнение эксперта

Обрушившийся на США ураган «Милтон» может оказать косвенное влияние на погоду в России. При этом непосредственно до нашей страны стихия не дойдет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на ведущего специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяну Позднякову. В разговоре с изданием «Комсомольская правда» синоптик отметила, что наибольшее влияние урагана смогут ощутить жители Мурманской области.
По словам синоптика, уже через несколько дней ураган превратится в обычный циклон. Он изменит структуру термического поля над Атлантическим океаном и вынесет теплый воздух на восток Атлантики.
«Не исключено, что он достигнет Кольского полуострова. Циклон сейчас еще находится в этапе урагана, потом будет в этапе тропического циклона, то есть он будет ослабевать. Но это тепло все равно по воздушному потоку будет двигаться на север», — рассказала синоптик в комментарии РБК.
При этом она отметила, что в состоянии урагана «Милтон» не дойдет до Скандинавии. А в разговоре с изданием «Комсомольская правда» синоптик заявила, что отголоски урагана могут почувствовать в Мурманской области.
«Очень мощные для этих мест циклоны могут наделать неприятностей», — прокомментировала синоптик, подчеркнув при этом, что ничего похожего на ураган во Флориде россиянам ждать не стоит.
Ураган «Милтон» обрушился на восточный берег США 9 октября в 20:30 по местному времени. Американские синоптики предупреждали, что этот ураган мог стать одним из самых разрушительных за всю историю наблюдений во Флориде, однако самые тревожные прогнозы не оправдались. Уже у берегов США «Милтон» ослаб и «переквалифицировался» с пятой до второй категории по шкале Саффира — Симпсона. Но при этом он оказался настолько мощным, что унес жизни людей и разрушил более 125 домов.
По данным The Guardian, в результате стихии без света остались порядка 3,5 млн домов и предприятий, а также были повалены деревья, полностью уничтожены десятки зданий и перевернуты дома. По словам губернатора Флориды Рона Десантиса, из затопленных домов удалось спасти по меньшей мере 340 человек, в том числе 14-летнего мальчика, которого нашли плывущим по воде на куске забора, и 49 домашних животных.
Певица и обладательница «Грэмми» Тейлор Свифт пожертвовала $5 млн в помощь пострадавшим от ураганов «Милтон» и «Хелен». Последний вызвал масштабные разрушения и гибель людей на Юго-Востоке США в конце сентября 2024 года.
На оценку ущерба от урагана может уйти несколько дней, но местные страховые компании уже заявляют о том, что убытки могут достичь $60 млрд. Сопровождавшие ураган торнадо могли оказаться не менее разрушительными, чем сам ураган. По всей Флориде было выпущено по меньшей мере 116 предупреждений о торнадо.