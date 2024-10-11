На вкус как пластик. Дачники назвали худшие сорта томатов 2024 года

В конце сезона дачники делятся друг с другом историями о выращенном урожае. Кто-то хвастается внушительными размерами и большим количеством плодов, а кто-то, наоборот, предостерегает других огородников от ошибок.
На вкус как пластик
На форумах часто возникают споры о лучших и худших сортах растений. И томаты — самая популярная тема. Мы заметили, что в онлайн-сообществах огородников активно обсуждают сорта помидоров, которые не оправдали ожидания и зарекомендовали себя с худшей стороны.
Эти томаты часто болеют, требуют постоянного внимания и ухода, а урожай в итоге оказывается скудным и некачественным.
Например, сорт «Эльф» обещает большие кисти ранних помидоров. Однако на практике он часто дает мелкие плоды, не соответствующие описанию.
Популярный сорт «Москвич» тоже в последнее время не радует огородников. Он часто болеет, увядает и имеет неприятный травянистый вкус, напоминающий пластик.
Также не стоит тратить время на сорт «Микадо розовый». Эти томаты часто трескаются, мягкие и разваливаются при сборе урожая.
Эти сорта упомянула садовод Светлана Городецкая и многие дачники ее поддержали. Конечно, у всех все может расти по-разному, но на вооружение данную информацию взять можно.
F1 или F2
Также будьте осторожны при покупке семян, особенно гибридных. Некоторые недобросовестные продавцы, стремясь увеличить свою прибыль, продают семена, собранные с гибридных растений, под тем же названием и с той же пометкой F1.
Однако пометка F1 означает гибриды первого поколения, а семена, собранные с них, — это уже гибриды второго поколения, то есть F2. Соответственно, вы можете не знать, что покупаете не F1, а F2.
Не трогайте зеленые плоды
Еще одна ошибка, которую делают некоторые садоводы, — использование семян, собранных с зеленых плодов. Невероятно, но некоторые действительно так делают.
Конечно, часть семян в зеленых томатах может созреть, но в лучшем случае их всхожесть будет не более 50%. Если же вы положите зеленые томаты на дозаривание и дождетесь их полного созревания, а затем соберете с них семена, всхожесть будет гораздо выше, так как семена созревают одновременно с плодом.