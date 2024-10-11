На вкус как пластик. Дачники назвали худшие сорта томатов 2024 года

Конечно, часть семян в зеленых томатах может созреть, но в лучшем случае их всхожесть будет не более 50%. Если же вы положите зеленые томаты на дозаривание и дождетесь их полного созревания, а затем соберете с них семена, всхожесть будет гораздо выше, так как семена созревают одновременно с плодом.