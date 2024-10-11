Для самых ленивых. Делаем компост на грядках — простейший способ

Компост — это настоящий подарок для садоводов, ведь он превращает обычную землю в рай для растений. Но некоторым огородникам готовить его осенью сложно. Ведь это надо собрать кучу ботвы и листьев, правильно разложить, обеззаразить, а потом внимательно следить, чтоб пошел процесс гниения.
Все это занимает время, которого осенью и так нет. Поэтому агрономы придумали для самых ленивых простой способ, который также эффективно работает. Для этого нужно собрать опавшие листья, скошенные сорняки, ботву и просто разложить их прямо на грядках.
Для начала подготовьте почву. После сбора урожая необходимо рыхлить землю или неглубоко перекопать ее. Это позволит воздуху свободно циркулировать и улучшит процесс разложения.
Далее поочередно укладывайте на грядку непригодные в пищу плоды, остатки растений и листву. Важно не перегружать органикой.
Высота компостной кучи не должна превышать 30 сантиметров, иначе за зиму и весну куча не успеет перегнить и труды пройдут впустую.
Для ускорения разложения можно использовать специальные средства, но если вы предпочитаете естественный подход, накройте компостную кучу темной плотной пленкой.
Раз в месяц рыхлите компост. Это нужно делать для того, чтобы удобрение «дышало».
Важно помнить, что в компост нельзя класть гнилые плоды, растения, пораженные болезнями, ботву пасленовых культур и сорные травы с семенами.
Следите за увлажненностью компоста. Если куча пересохнет, созревания не будет.
Следуя этим простым рекомендациям, вы сможете создать «зеленый оазис» на своей грядке, который будет обеспечивать растения ценными питательными веществами в новом сезоне.