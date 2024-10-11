Ураган «Милтон» во Флориде вызвал случающиеся раз в тысячелетие осадки

Обрушившийся 9 октября на США ураган «Милтон» привел к такому количеству осадков в районе залива Тампа, что их квалифицировали как осадки, случающиеся раз в тысячелетие, пишет NBC News со ссылкой на Мэттью Каппуччи, старшего метеоролога MyRadar Weather. По данным Национальной метеорологической службы, в городе Сент-Питерсберг выпало более 1,5 фута осадков (0,46 м).
За час — с 20:00 по 21:00 — в Сент-Питерсберге выпало 5,09 дюйма (почти 13 см) осадков — вероятность такого уровня осадков — 0,1% в любой год. За три чача в городе выпало уже 9,04 дюйма осадков (почти 23 см).
В районе Клируотер-Бич зафиксировали осадки в 14,01 дюйма (около 35,5 см), в Баскине — в 13,09 дюйма (33,2 см), в Тампе — в 11,43 дюйма (29,03 см), в Семиноле — в 10,12 дюйма (25,7 см).
Как уточнили в публикации, ураган «Милтон» переместился обратно в море, однако дожди и наводнения в восточной и центральной частях Флориды сохранятся до четверга.
В NBC News напомнили, что из-за глобального потепления повышается температура воды на поверхности морей. А это предоставляет штормам дополнительную энергию и позволяет набирать большую скорость и интенсивность. Усилению ураганов «Милтон» и «Хелен» способствовала необычайно высокая температура на поверхности воды в Мексиканском заливе.
Кроме того, осадкам способствует и более теплая атмосфера — на каждый градус по Фаренгейту, на который «нагревается» планета, в атмосфере может быть на 3−4% больше влаги.
По мнению ведущего специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, ураган «Милтон» может косвенно повлиять и на погоду в России. В частности, его отголоски могут испытать на себе жители Мурманской области, но ничего подобного на ураган во Флориде не будет.
Из-за урагана во Флориде проводилась масштабная эвакуация — свои дома были вынуждены покинуть более 5,5 млн человек. «Этот ураган — катастрофа, и я скажу без всякой драматизации: если вы решите остаться в одной из эвакуационных зон, вы умрете», — говорила мэр города Тампа во Флориде Джейн Кастор.