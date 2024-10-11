Ураган «Милтон» во Флориде вызвал случающиеся раз в тысячелетие осадки

По мнению ведущего специалиста информационного портала «Метеоновости» Татьяны Поздняковой, ураган «Милтон» может косвенно повлиять и на погоду в России. В частности, его отголоски могут испытать на себе жители Мурманской области, но ничего подобного на ураган во Флориде не будет.