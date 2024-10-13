Народные приметы на 14 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

14 октября православные христиане отмечают один из важнейших церковных праздников — Покров Пресвятой Богородицы. Он связан с событиями, произошедшими в Константинополе. Согласно легенде, город окружили захватчики, а его жители собрались для молитвы в храме, где хранились одеяния Божией Матери и Крест Господень. Ночью произошло чудо: явилась Дева Мария и начала молиться вместе с людьми, а потом сняла свой платок и распростерла его над ними, защищая от зла. После этого враги отошли от городских стен и прекратили осаду.
14 октября называют еще и Праздником урожая. Почти везде завершались сельскохозяйственные работы, люди начинали ждать зиму. В это время часто выпадал первый снег. Рассмотрим, какие народные приметы на 14 октября можно проверить в 2024 году.
Приметы погоды 14 октября
Часть поверий касалась погоды и природы.
Если день выдался пасмурным — зима наступит рано и будет морозной.
Дождь 14 октября сулит ненастную осень, снежную зиму и хороший урожай в следующем году.
Гром предвещает короткую зиму без снега.
Если к Покрову улетели журавли — зима придет рано и будет холодной.
Солнечная погода говорит о том, что снега не будет до декабря.
Если 14 октября выпал снег, зима будет суровой, а если нет — его не будет до зимы.
Белка вылиняла полностью — зима будет белоснежной.
Северный или восточный ветер — к холодной зиме, юный — к снежной и мягкой, переменный — к переменчивой.
Если к Покрову листья с деревьев полностью облетели — зима будет легкой, снежной. Если останутся — жди сильных морозов.
Что можно делать 14 октября
Верующие посещали всенощное бдение в ночь с 13 на 14 октября. Хозяйки 14 октября начинали готовить дом к зиме.
День считался подходящим для женитьбы. С Покрова Богородицы на Руси начиналась череда свадеб. Говорилось, что семьи, созданные в это время, будут крепкими и счастливыми.
14 октября незамужние девушки ставили в храме свечку Богородице. Считалось, что та, кто сделает это первой, быстрее всех выйдет замуж. Женщины на Покров ходили с платком на голове — так они выражали уважение к празднику. Также принято было наряжаться.
В этот день готовили праздничный обед, пекли пирожки и булочки, приглашали гостей. Им оказывали радушный прием. Люди верили, что это к достатку. Обязательно пекли блины. Сразу их не ели — сначала с ними обходили все углы дома, читая молитву Пресвятой Богородице. На стол разрешалось ставить что угодно, включая мясо и молоко — на день не выпадал ни на какой пост.
Накрывая праздничный стол, не забывали о домовом. Так, за печку ставили миску с молоком. Народ задабривал домашнего духа, чтобы он поддерживал в холодную зиму.
На Покров топили печку ветками фруктовых деревьев. Считалось, что благодаря этому в доме всю зиму будет тепло. В целом 14 октября считался днем чистых помыслов, радостных надежд. Люди обдумывали свои планы. Также поминали усопших, чтобы они охраняли жилище.
Что запрещено делать 14 октября
На Покров не принято было работать по дому, заниматься уборкой и стиркой. Также запрещалось отказывать в гостеприимстве.
14 октября не разрешалось ругаться и сквернословить. Запрещалось пить спиртное и переедать, предаваться чревоугодию (да, несмотря на изобилие на столе). Слишком много есть не советуют, конечно, и современные эксперты, причем независимо от даты. Избежать переедания, как ни странно, помогает еда — в частности, перекус. Он должен быть легким, но сбалансированным.
На Покров советовали не одалживать никому деньги, а также брать взаймы. 14 октября призывали не гадать и не совершать магические ритуалы, хотя крестьянки нередко гадали на суженого.
Женщинам не разрешалось ходить с распущенными волосами. Согласно поверью, в этот день не стоит надевать брюки. Впрочем, это лишь примета — современники носят их без оглядки на календарь. К тому же сейчас они в моде: актуальны брюки самых разных фасонов, от классических прямых до модных брюк-бананов и расклешенных моделей.
14 октября запрещалось давать заведомо невыполнимые обещания — это сулило ущерб репутации. На Покров было не принято отказывать на предложение руки и сердца. Говорилось, что иначе можно надолго остаться в девках. Нельзя было желать людям зла — это предвещало беду. Также не советовали думать и говорить о грустном.