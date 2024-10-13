Народные приметы на 14 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

На Руси люди придавали большое значение приметам. По ним определяли, какая погода ожидается в ближайшем (и не очень) будущем. Кроме того, в приметах говорилось, что нужно делать и как не нужно поступать, чтобы быть счастливым. Многие из этих суеверий сохранились и до наших дней — не исключено, что кто-то верит в них до сих пор.