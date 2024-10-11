Синоптик предсказал значительное потепление на юге России

«Только в середине следующей недели температура начнет постепенно понижаться, будет 18−20 градусов. Это не значит, что потом не последует тепла. Не исключено, что будет еще один взрыв тепла во второй половине октября и будет температура воздуха 23−25 градусов, температура воды — 21», — сказал синоптик.