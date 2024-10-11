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Синоптик предсказал значительное потепление на юге России

Во второй половине октября в южных регионах России произойдет потепление, однако в конце следующей недели температура понизится до 18−20 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, пишет ТАСС.

Сейчас в Ричмонде: +22° 4 м/с 35% 761 мм рт. ст. +18°
Источник: Сергей Булкин/ТАСС

По его словам, сейчас на юге страны столбики термометров находятся на отметке 23−25 градусов. На выходных температура останется такой же, но добавятся осадки.

«Только в середине следующей недели температура начнет постепенно понижаться, будет 18−20 градусов. Это не значит, что потом не последует тепла. Не исключено, что будет еще один взрыв тепла во второй половине октября и будет температура воздуха 23−25 градусов, температура воды — 21», — сказал синоптик.

До этого глава Гидрометцентра России отмечал, что понижение температуры до +5−10°C днем начнется в Москве с воскресенья, и такая погода будет соответствовать нормам середины октября.

Накануне сообщалось, что в некоторых районах Москвы выпал первый снег. Осадки не успели сформировать устойчивый снежный покров. Причиной тому стала положительная температура воздуха.