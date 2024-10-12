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Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +14 градусов в Москве 12 октября

Облачность с прояснениями, дождь на западе области и до +14 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в субботу, 12 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Олбани: +10° 0 м/с 76% 750 мм рт. ст. +10°
Источник: Агентство «Москва»

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +12 до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4.

В Московской области днем прогнозируют от +10 до +15 градусов, ночью температура может снизиться до +1.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 7−12 м/с.

Атмосферное давление составит 751−753 мм ртутного столба.

Ранее, 11 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что уже в понедельник, 14 октября, в Москве может выпасть небольшой мокрый снег. По его словам, при этом снежного покрова не ожидается.