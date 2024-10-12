Синоптики спрогнозировали облачную погоду и до +14 градусов в Москве 12 октября

Температура воздуха в Москве днем будет варьироваться от +12 до +14 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +4.
В Московской области днем прогнозируют от +10 до +15 градусов, ночью температура может снизиться до +1.
Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 7−12 м/с.
Атмосферное давление составит 751−753 мм ртутного столба.
Ранее, 11 октября, научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что уже в понедельник, 14 октября, в Москве может выпасть небольшой мокрый снег. По его словам, при этом снежного покрова не ожидается.