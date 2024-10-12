Синоптик сообщил об окончании магнитной бури на Земле

Он добавил, что следующий день будет проходить уже с незначительными колебаниями геомагнитного поля.
«Сильная магнитная буря, продолжавшаяся на Земле почти сутки, завершилась. В течение предстоящих суток еще возможны отдельные непродолжительные периоды слабых магнитных бурь, но основная масса солнечного вещества миновала Землю», — отметил специалист в своем Telegram-канале.
Леус также добавил, что геомагнитное поле сейчас колеблется «от неустойчивого состояния до уровня слабых возмущений».
Ранее, 10 октября, в Российской академии наук (РАН) сообщили, что из-за выброшенного Солнцем облака плазмы после рекордной вспышки балла X1.8 на Земле начнутся магнитные бури. По данным академии, планета попала ровно под вспышку Солнца без возможности от нее уклониться.
Позднее, 11 сентября, из-за магнитной бури над некоторыми регионами России началось северное сияние. Также отмечалась вероятность усиления шторма.