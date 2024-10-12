Синоптик сообщил об окончании магнитной бури на Земле

Ранее, 10 октября, в Российской академии наук (РАН) сообщили, что из-за выброшенного Солнцем облака плазмы после рекордной вспышки балла X1.8 на Земле начнутся магнитные бури. По данным академии, планета попала ровно под вспышку Солнца без возможности от нее уклониться.