Ураган «Милтон» может вызвать всплеск передаваемых комарами заболеваний

Ранее в этот же день сообщалось о том, что ураган выгнал из привычной среды обитания крокодилов, которые начали появляться на улицах и участках частных домов разных городов Флориды.
Ураган «Милтон» достиг побережья штата Флорида вечером 9 октября. Из-за его продвижения по суше 1,5 млн человек остались без электричества. Тогда же сообщалось, что около 14 млн человек находятся в зоне риска. На следующий день были зафиксированы первые жертвы в округе Сент-Люси на восточном побережье штата. По данным телеканала ABC News, во время стихии погибли по меньшей мере 16 человек.
10 октября «Милтон» осушил залив Тампа. Также ураган выгнал из привычной среды обитания крокодилов, которые начали появляться на улицах и участках частных домов разных городов Флориды. Соответствующие кадры стали распространять местные жители.
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что «Милтон» может стать одним из самых разрушительных в истории. Он будет мощнее урагана «Иван Грозный» 2004 года и урагана «Катрина» 2005 года. 11 октября специалист отметил снижение скорости «Милтона». Вильфанд также подчеркнул, что ураган всего за сутки вырос с первой степени опасности до пятой.
Президент США Джо Байден заявил, что, по оценкам экспертов, ущерб от урагана составил $50 млрд.