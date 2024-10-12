Шувалов дал совет московским дачникам хорошо увлажнить посадки перед зимой

Владельцам дач под Москвой нужно позаботиться о хорошем увлажнении посадок перед зимой, отметил в беседе с aif.ru руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
Он объяснил, что если по температуре в столичном регионе со следующей недели остановятся значения, близкие к климатической норме, то осадки будут в дефиците.
«Что же касается осадков, то совершенно определенно будет продолжаться та тенденция, которая наметилась за прошедшие полтора-два месяца. Это преобладание антициклонной погоды с преобладанием высокого давления. Поэтому количество осадков, по всей видимости, и в октябре, и в ноябре, будет ниже существенно ниже нормы», — сказал синоптик.
По словам Шувалова, скорее всего, дефицит осадков будет ощущаться по всей средней полосе Европейской части России до декабря. Он подчеркнул, что столичным дачникам стоит обязательно увлажнить почву на своих участках перед уходом в зиму, поскольку естественных осадков будет мало.
Ранее Шувалов отметил, что в эти выходные в столице начнется первый в этом сезоне период длительных заморозков.