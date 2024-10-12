Шувалов дал совет московским дачникам хорошо увлажнить посадки перед зимой

«Что же касается осадков, то совершенно определенно будет продолжаться та тенденция, которая наметилась за прошедшие полтора-два месяца. Это преобладание антициклонной погоды с преобладанием высокого давления. Поэтому количество осадков, по всей видимости, и в октябре, и в ноябре, будет ниже существенно ниже нормы», — сказал синоптик.