Сидераты осенью: как садить и какой сорт выбрать

Озимая рожь — один из тех сидератов, который нетребователен к грунту, — растет одинаково хорошо на любых типах почв. При этом дает много органики, но не фиксирует необходимый земле азот.



— Сеем рожь не очень густо, потому что весной чересчур частые всходы будет сложнее убирать. Я высеваю сидерат рядами на расстоянии порядка 15 сантиметров, заделывая на четырехсантиметровую глубину, — продолжает Любовь Михайловна. — Растение с таким красивым названием — вика — не терпит сухости и растет на слабокислых участках. Оно считается рекордсменом по количеству содержания азота. Отлично набирает зеленую массу и защищает овощи от слизней и улиток. Глубина заделки семян — не более трех сантиметров.



Растения скашивают, когда они вырастают до 20−30 сантиметров. Правда, те, что посеяны осенью, лучше оставить на огороде. Зимой их покроет снег, а весной ваши грядки получат необходимую органическую массу, которую можно как закопать в грунт, так и оставить на поверхности в качестве мульчи.



Чтобы земля на участке стала более плодородной, сидераты необходимо менять каждый сезон. Улучшит грунт использование сразу нескольких видов растений. К примеру, можно смешать рожь и овес, горчицу и вику. Тогда грядки получат двойную пользу.