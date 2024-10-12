Сидераты осенью: как садить и какой сорт выбрать

Разница между фермерскими полями и огородомНаша собеседница до пенсии долгое время трудилась агрономом на одном из сельхозпредприятий, поэтому нюансы растениеводства, в том числе огородного, знает назубок. Выйдя же на заслуженный отдых, Любовь Михайловна практикует некоторые агроприемы на своем дачном участке, где каждый год высаживает по осени сидераты.
— Земля никогда не должна долго пустовать. Поэтому после уборки культур следует высаживать сидераты, насыщающие почву полезными макро- и микроэлементами и органическими веществами. Эти растения опытные аграрии называют эффективным природным удобрением. К тому же они улучшают структуру грунта, меняя как состав, так и кислотность.
При этом собеседница уточняет, что не нужно путать сидерацию фермерских полей и небольшого дачного огорода. Ведь большие плантации можно засеять любыми культурами, которые при выращивании полным циклом способны сделать землю куда более плодородной.
— Большая часть сидератов славятся очень мощной корневой системой. Взять, к примеру, люпин, корни которого уходят вглубь вплоть до полутора метров. Такие растения в сельском хозяйстве ценят не за качество зеленого удобрения, а за улучшение структуры почвы. Речь в данном случае о рыхлении и обогащении земли азотом. К тому же люпин зачастую используют в качестве корма, уборку которого осуществляют мощной техникой, — подчеркивает Любовь Макоед.
Основная цель выращивания сидератов на огородных участках — это получение зеленого удобрения, защита от сорняков, болезней и вредителей, а также рыхление верхнего слоя земли. При этом нужно подбирать именно такие растения, которые будут легко убираться домашними инструментами для сада и огорода.
Сев после сезона
Сидераты на огороде можно высевать с весны и до осени. Правда, Любовь Макоед все же рекомендует осенний посев, который считается куда более результативным.
— Для различных посадок нужны свои растения. Объясняется это просто: ведь сидераты относятся к разным семействам растений, имеющих свои особенности. К примеру, если хотите очистить грядку от килы, грибковой болезни, поражающей капусту, то после нее ни в коем случае нельзя сажать репу, горчицу или масличную редьку, — подсказывает она.
К тому же у каждого сидерата свои требования к почве. Так, бобовые (чечевица, люпин, соя) предпочитают супесчаный грунт. Овсу будет комфортно в любом грунте, а вот фацелия станет лучше расти на глинистой или песчаной земле. Фитонциды, которые содержит в себе растение, подавляют распространение в почве грибков, вызывающих фитофтору и корневую гниль, и бактерий. Также отпугивают тлю и проволочника.
— Что касается фацелии, то многие высевают ее по весне. Я же это делаю в октябре, после позднеспелых культур — свеклы, моркови. Тогда участку не угрожает нашествие сорняков, — делится Любовь Михайловна. — Сроки посева рассчитываю таким образом, чтобы семена не успели прорасти до сильных холодов. При этом я всегда увеличиваю их количество почти в два раза, потому что часть может попросту не взойти.
Например, при норме 10 граммов семян на квадрат участка, я сею порядка 20 граммов. Не нужно фацелию заделывать слишком глубоко в землю. Достаточно разбросать семена по поверхности и граблями слегка разрыхлить почву.
У разных сидератов разный эффект
В числе популярных сидератов среди огородников — горчица. Весной растение высевают, как только сходит снег. Период от посева до технической зрелости — порядка двух месяцев. Спустя две недели после скашивания и запахивая можно садить основные культуры.
— Горчица достаточно быстро наращивает пышную зелень, тем самым притеняя молодые ростки овощей и заглушая появление сорняков. Летом я подсеваю ее к перцу и томатам, защищая свои растения от фитофтороза, — рассказывает случчанка и уточняет, что накануне зимы сидерат также может быть полезен для почвы: — Убрали урожай, через недельку засевайте площадь горчицей. Только ботву уже будете срезать весной. Зато землю удобрите раньше обычного. Причем листья сидерата настолько нежные и быстро разлагаются, что их даже заделывать в грунт не обязательно.
На заметку
Под картофель лучше высевать не сидерат, а смесь, к примеру гороха с овсом или ячменем. Проволочника привлекут злаковые растения, а вот фацелия вместе с горчицей его, наоборот, прогонит подальше. Не хуже навоза с функцией удобрения справятся вика и люцерна.
Нахваливает огородница и овес, который вносит в почву ценную органику, а также фосфор и калий, являющиеся важными микроэлементами.
— Чтобы грунт насытить азотом, овес смешиваю с горохом или викой яровой. Его корневая система — хороший разрыхлитель плотного грунта. При этом внутренние слои земли обеспечены как воздухом, так и влагой. За счет укрепляющих свойств корней защищает легкие земли от эрозии, — уточняет она и переходит к еще одному полезному сидерату — озимой ржи. — Посеянная осенью, она успевает до морозов прорасти. Зиму достаточно неплохо переносит, продолжая по весне наращивать листовую массу и корни. За несколько недель до высадки овощей я подрезаю зелень и прикапываю в почву.
Озимая рожь — один из тех сидератов, который нетребователен к грунту, — растет одинаково хорошо на любых типах почв. При этом дает много органики, но не фиксирует необходимый земле азот.
— Сеем рожь не очень густо, потому что весной чересчур частые всходы будет сложнее убирать. Я высеваю сидерат рядами на расстоянии порядка 15 сантиметров, заделывая на четырехсантиметровую глубину, — продолжает Любовь Михайловна. — Растение с таким красивым названием — вика — не терпит сухости и растет на слабокислых участках. Оно считается рекордсменом по количеству содержания азота. Отлично набирает зеленую массу и защищает овощи от слизней и улиток. Глубина заделки семян — не более трех сантиметров.
Растения скашивают, когда они вырастают до 20−30 сантиметров. Правда, те, что посеяны осенью, лучше оставить на огороде. Зимой их покроет снег, а весной ваши грядки получат необходимую органическую массу, которую можно как закопать в грунт, так и оставить на поверхности в качестве мульчи.
Чтобы земля на участке стала более плодородной, сидераты необходимо менять каждый сезон. Улучшит грунт использование сразу нескольких видов растений. К примеру, можно смешать рожь и овес, горчицу и вику. Тогда грядки получат двойную пользу.