Пустил петуха: эксперт рассказал об ограничениях для держателей кур на дачных участках

Хотя в законодательстве не указано конкретное число домашних птиц и животных, которых можно содержать на приусадебном участке, там есть четкие нормативы для того, на каком расстоянии от соседского забора должен находиться курятник или крольчатник. Например, курятник можно строить на расстоянии не ближе 4 метров от границы соседнего участка, 8 м — от колодца и 12 м — от жилого дома, причем не только соседского, но и своего собственного.