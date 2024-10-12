Пустил петуха: эксперт рассказал об ограничениях для держателей кур на дачных участках

Между соседями на даче нередко возникают ссоры из-за того, кто какую живность держит на своем приусадебном участке. Один недоволен, что соседская собака все время лает, другой жалуется, что петух громко орет по утрам, третьему мешают куры, так как от птичника неприятный запах и мухи. «МК» решил выяснить, как закон регулирует эти вопросы и есть ли какие-нибудь ограничения на содержание кур и другой сельскохозяйственной живности на садовом участке.
По словам Никиты Чаплина, депутата Госдумы и главы Союза дачников Подмосковья, российские законы не ограничивают количество птиц или кроликов, которых граждане могут разводить на своих участках. Единственное, что требуется от хозяина дачи, — это соблюдение земельных и санитарных норм. Также нужно соблюдать ветеринарные и гигиенические требования.
Депутат сообщил, что в 2023 году были приняты новые правила, регулирующие разведение сельскохозяйственных животных на дачных участках.
Никита Чаплин отметил, что в законе нет никаких ограничений по количеству животных и птиц, поэтому одна семья может довольствоваться парой кур, а другим и 15 может быть мало, особенно если это многодетное семейство. Главное, чтобы птичник содержался в порядке, не было неприятного запаха и не летели оттуда полчища мух.
Очень важно соблюдать правила утилизации отходов и не допускать их неправильного хранения. Это может негативно сказаться на состоянии окружающей среды, включая загрязнение почвы и водных ресурсов, отметил эксперт.
Хотя в законодательстве не указано конкретное число домашних птиц и животных, которых можно содержать на приусадебном участке, там есть четкие нормативы для того, на каком расстоянии от соседского забора должен находиться курятник или крольчатник. Например, курятник можно строить на расстоянии не ближе 4 метров от границы соседнего участка, 8 м — от колодца и 12 м — от жилого дома, причем не только соседского, но и своего собственного.
Еще в законе сказано, что всякую живность можно разводить только для собственных нужд, а не с коммерческой целью. Поэтому возводить на 6 сотках в СНТ птичник промышленных размеров нельзя, но продавать излишки сельхозпродукции — будь то куриные яйца или огурцы — дачники могут.
Кроме всего прочего, хозяин живности обязан соблюдать ветеринарные правила: птицу и животных необходимо содержать в надлежащих условиях, иметь на них необходимые документы и делать вовремя прививки.