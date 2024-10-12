Дачные эксперты дали неожиданные советы, как уберечь урожай от заморозков

Еще в эти выходные можно установить только каркас для зимнего укрытия роз, пока земля не промерзли, сделать это будет намного легче. Но вместо плотного укрывного материала используйте самый легкий, некоторые садоводы укрывают от заморозков розы старыми газетами или простынями. Правда, далеко не все сорта роз выносят экстремальное закаливание осенними заморозками. Среди них тоже есть неженки, которых лучше всего укрывать уже при самом незначительном понижении ночной температуры. В основном это касается чайно-гибридных сортов.