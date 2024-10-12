Дачные эксперты дали неожиданные советы, как уберечь урожай от заморозков

Синоптики обещают на следующей неделе резкое похолодание, а ночью заморозки. Поэтому многие дачники отправились в эти выходные загород, чтобы укрыть садовые и огородные растения. Однако эксперты предлагают не спешить: до настоящих морозов еще далеко, а небольшое понижение температуры может пойти вашему саду только на пользу.
Раннее укрытие цветочных культур от осенних заморозков может им повредить даже больше, чем мороз, уверена дачный эксперт Наталья Егоркина.
«Небольшое понижение температуры в ночные часы до минус 3−4 градусов, пойдет многолетним цветочным культурам только на пользу. Это как с маленькими детьми, если мама все время кутает малыша, то при малейшем сквозняке он простужается, а тот, кто бегает в холод в расстегнутой куртке и без шапки, растет намного более здоровым и крепким», — говорит эксперт.
По ее словам, начинающие садоводы часто допускают распространенную ошибку: уже в сентябре они начинают строить вокруг розовых кустов капитальные укрытия. Ставят каркас из проволоки, сверху натягивают плотный укрывной материал.
В результате цветы могут погибнуть, их корни будут выпревать, там образуется благоприятный микроклимат для размножения грибковой инфекции, кроме того, под укрытием отлично себя чувствуют и размножаются насекомые-вредители.
«Конечно, совсем без внимания оставлять предупреждение метеорологов о резком похолодании нельзя. Но если вы хотите защитить своих любимцев, можно накануне вечером обильно полить почву вокруг кустов роз. Влажная земля замерзнет, покрыв почву защитной коркой и не даст морозу повредить нежные поверхностные корешки. А еще влага испаряется, что может немного поднять температуру воздуха в цветнике», — советует дачница.
Еще в эти выходные можно установить только каркас для зимнего укрытия роз, пока земля не промерзли, сделать это будет намного легче. Но вместо плотного укрывного материала используйте самый легкий, некоторые садоводы укрывают от заморозков розы старыми газетами или простынями. Правда, далеко не все сорта роз выносят экстремальное закаливание осенними заморозками. Среди них тоже есть неженки, которых лучше всего укрывать уже при самом незначительном понижении ночной температуры. В основном это касается чайно-гибридных сортов.
«У роз самая чувствительная часть — это корневая шейка. Поэтому я советую в конце сентября- начале октября засыпать кусты на 10 см от земли любой мульчей — можно использовать кору, сухие листья, солому или торф. Это позволит розам перенести даже сильные заморозки, вплоть до минус 10 градусов. А сверху можно на куст надеть колпак из легкого укрывного материала, который утром, когда температура повысится, нужно будет снять», — советует другой дачный эксперт Дмитрий Полежаев.
Что еще следует сделать в саду и огороде перед наступлением заморозков?
Тыква и кабачки очень чувствительны к заморозкам, для них губительно даже небольшое понижение температуры ниже нуля. Поэтому все созревшие плоды нужно снять с грядки и убрать в подвал, а те, что не успели вызреть, отправить на компост.
Яблоки, даже зимние сорта, портятся уже при нулевой температуре, поэтому все здоровые плоды необходимо снять с дерева и убрать на хранение. Зато самим деревьям не страшны никакие морозы, вплоть до минус 25−30 градусов. Защищают только совсем молодые саженцы-первогодки, их стволы оборачивают мешковиной и обвязывают лапником, на крону надевают мешок из укрывного материала.
Рододендроны — тут мнения садоводов тоже расходятся. Одни эксперты советуют обматывать осенью дорогостоящие кустарники мешковиной или агроспаном. Другие считают, что вечнозеленые кустарники вместе с хвойниками должны украшать сад даже зимой. На самом деле правы и те, и другие. Все дело в сортах: есть теплолюбивые и зимостойкие виды. Первые действительно нуждаются в укрытии, вторые могут спокойно зимовать в Подмосковье без защиты.
Молодые посадки. Все, что было посажено в этом году, а тем более осенью, следует укрывать. Будь то луковичные, многолетники или саженцы садовых деревьев. Небольшие цветочные кустики можно, пока не ударили сильные морозы, накрыть обрезанными пластиковыми бутылками, бумажными колпаками или пластиковыми ведёрками.
Саженцы, покрупнее, укрывают лапником, приствольные круги нужно обязательно обильно полить и замульчировать. Укрытие устанавливают ранним вечером в безветренную погоду, а убирают утром, как только поднимется температура.