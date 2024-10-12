И встретит сад нарядным по весне: какие цветы посадить на даче осенью

Третье: кого стоит постричь — так это пионы (оставьте «пеньки» небольшой высоты), поздние осенние хризантемы, аквилегию (водосбор), японскую анемону, астильбу, рудбекии, лилейники. Скорее всего, все они спокойно переживут зиму и так, но если у вас есть мульча — порадуйте растения, им от нее будет только лучше. Спокойно перезимуют и ирисы, и кровохлебка (ее можно накрыть срезанными стеблями). Клематисы некоторые оставляют на опорах и обрезают по весне, но растение будет довольно, если его спустить с опоры и уложить на земле колечком, а сверху попозже укрыть лапником или «нетканкой», так ему точно будет зимовать комфортно. Накрывать растения на зиму нужно позже, в зависимости от погоды.