Синоптики спрогнозировали до +10 градусов в Москве 13 октября

Ранее, 12 октября, синоптик Михаил Леус предупредил о несущем в Москву мокрый снег циклоне «Хельма». В ближайшие дни, по прогнозу синоптика, погода станет более осенней. Уже во вторник, 15 октября, будет ощутимо влияние надвигающегося циклона.