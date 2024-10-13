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Синоптики спрогнозировали до +10 градусов в Москве 13 октября

Облачно с прояснениями, по области местами небольшой дождь и до +10 градусов — такая погода ожидает жителей столичного региона в воскресенье, 13 октября. Соответствующий прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.

Сейчас в Олбани: +9° 2 м/с 61% 755 мм рт. ст. +8°
Источник: РИА "Новости"

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2.

В Московской области днем прогнозируют от +6 до +11 градусов, ночью температура может снизиться до −1.

Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 7−12 м/с, возможно появление порывов ветра до 15 м/с.

Атмосферное давление составит 751−754 мм ртутного столба.

Ранее, 12 октября, синоптик Михаил Леус предупредил о несущем в Москву мокрый снег циклоне «Хельма». В ближайшие дни, по прогнозу синоптика, погода станет более осенней. Уже во вторник, 15 октября, будет ощутимо влияние надвигающегося циклона.