Синоптики спрогнозировали до +10 градусов в Москве 13 октября

Температура воздуха в Москве днем будет колебаться от +8 до +10 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до +2.
В Московской области днем прогнозируют от +6 до +11 градусов, ночью температура может снизиться до −1.
Ожидается юго-восточный ветер со скоростью 7−12 м/с, возможно появление порывов ветра до 15 м/с.
Атмосферное давление составит 751−754 мм ртутного столба.
Ранее, 12 октября, синоптик Михаил Леус предупредил о несущем в Москву мокрый снег циклоне «Хельма». В ближайшие дни, по прогнозу синоптика, погода станет более осенней. Уже во вторник, 15 октября, будет ощутимо влияние надвигающегося циклона.