Депутат дал советы по времяпрепровождению на даче осенью

Но если вы не планируете уезжать и намерены провести этот период на даче, для вас откроется масса увлекательных занятий, которые помогут насладиться осенним очарованием и сделать загородную жизнь насыщенной. В беседе с «Известиями» 13 октября депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал несколько советов по времяпрепровождению на даче в это время года.