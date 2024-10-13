Депутат дал советы по времяпрепровождению на даче осенью

Но если вы не планируете уезжать и намерены провести этот период на даче, для вас откроется масса увлекательных занятий, которые помогут насладиться осенним очарованием и сделать загородную жизнь насыщенной. В беседе с «Известиями» 13 октября депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», председатель союза дачников Подмосковья Никита Чаплин дал несколько советов по времяпрепровождению на даче в это время года.
«Во-первых, осень — это время подведения итогов и подготовки к следующему сезону. Начать можно с уборки участка и подготовки грядок к зиме. Уберите опавшие листья и сухие ветки, это предотвратит распространение болезней и станет основой компоста, который обогатит почву полезными веществами. Компостирование — отличный способ переработки органических отходов, а регулярное его использование улучшит структуру и плодородие земли», — заметил он.
По словам депутата, осенью самое время удалить сорняки и разрыхлить почву. Это улучшит аэрацию и предотвратит рост нежелательных растений весной.
«Не забудьте посадить озимые культуры — чеснок, лук, редис. Они прекрасно перезимуют в почве и порадуют вас ранним урожаем. А если вы любите заботиться о дополнительных посадках, рассадите кусты клубники или малины», — уточнил Чаплин.
По его словам, также осенью можно заняться созданием декоративных композиций из многолетников и кустарников — посадить вечнозеленые растения, такие как можжевельник или туя, которые будут радовать глаз даже зимой. Листопадные кустарники, например барбарис или спирея, придадут участку яркие краски даже после опадания листвы.
«Если у вас есть пруд, не забудьте ухаживать и за ним: уберите опавшие листья и установите сетку, чтобы избежать загрязнения», — посоветовал депутат.
Кроме того, он назвал осень отличным временем для рукоделия и творчества на даче. Чаплин порекомендовал использовать природные материалы для создания осенних композиций и украшений.
«Занимайтесь кулинарией, используя сезонные овощи и фрукты. Приготовьте варенья, джемы и компоты, закатайте консервы — эти запасы, несомненно, порадуют вас холодной зимой. Осень — это также время для вкусных согревающих супов из тыквы или свеклы, которые можно готовить на свежем воздухе, наслаждаясь видом на золотистые кроны деревьев», — подчеркнул он.
Как указал Чаплин, если у вас есть дети, осень на даче — отличная возможность провести с ними познавательные занятия на открытом воздухе. Проводите небольшие уроки ботаники, изучая растения и наблюдая за изменениями в природе. Собирайте листья и делайте гербарии, постройте скворечники и кормушки для птиц, которые помогут вашим пернатым друзьям пережить холода.
«Не забывайте о том, как важно отдыхать и находить время для себя. Устройте уютные вечера у камина с книгой или настольными играми. Запланируйте походы за грибами и длинные прогулки по лесу, ведь осень — это идеальное время для таких занятий», — заключил депутат.
Ранее, 3 октября, Чаплин сообщил «Известиям», что утепление является важным этапом в подготовке сада к холодам. По его словам, укрыть растения на даче стоит в конце октября — начале ноября. Депутат уточнил, что засыпка перегноем подойдет для большинства растений.