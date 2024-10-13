В Москве в понедельник ожидается снег

«В понедельник небо будет хмуриться, в светлое время суток в Москве начнутся дожди, переходящие в мокрый снегопад с кратковременным формирование временного снежного покрова толщиной 0,2 — 0,6 сантиметров, который, впрочем, будет таять. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха в городе ночью и днем плюс 2 — плюс 5, в Подмосковье плюс 1 — плюс 6, что на несколько градусов ниже климатической нормы и соответствует погоде конца октября-начала ноября», — рассказал Тишковец.
«До среды сохранится по-осеннему ненастная и холодная погода с осадками, в том числе в смешанной фазе в темное время суток, по ночам плюс 1 — плюс 6, днем плюс 3 — плюс 8 градусов. В общей сложности за трое суток в Москве выпадет от 8 до 13 миллиметров осадков», — заявил синоптик.
«Во второй половине предстоящей недели инициатива станет переходить к антициклону, и погода постепенно наладится — к следующим выходным станет солнечно, осадки маловероятны, по ночам 0 — плюс 5, днем потеплеет до плюс 7 — плюс 12 градусов», — рассказал Тишковец.
Синоптик отметил, что из-за сильного ветра и высокой влажности воздуха будет ощущаться, что на улице от минус 2 до плюс 2 градусов. В низинных формах рельефа, на мостах и эстакадах есть небольшая вероятность слабых гололедных явлений. Показания барометров будут стремительно падать и составят 744 миллиметра ртутного столба.