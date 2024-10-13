В Москве в понедельник ожидается снег

«В понедельник небо будет хмуриться, в светлое время суток в Москве начнутся дожди, переходящие в мокрый снегопад с кратковременным формирование временного снежного покрова толщиной 0,2 — 0,6 сантиметров, который, впрочем, будет таять. Ветер юго-восточный 5−10 метров в секунду, порывы до 13 метров в секунду. Температура воздуха в городе ночью и днем плюс 2 — плюс 5, в Подмосковье плюс 1 — плюс 6, что на несколько градусов ниже климатической нормы и соответствует погоде конца октября-начала ноября», — рассказал Тишковец.