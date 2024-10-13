Что надо успеть посадить на даче до 1 ноября: советы Октябрины Ганичкиной

В первую очередь дачница объяснила, что клубнику на участках уже никто не высаживает из-за низкой урожайности. А большие и ароматные ягоды, которые в народе называют клубникой, на самом деле земляника. Чтобы кусты хорошо плодоносили, необходимо подготовить рассаду. Покупать её лучше в питомниках, а не брать у соседей. Так вы будете точно уверены, что растение ничем не заражено.
«Только здоровые кусты, хорошие — не 2−3 листочка. Выбираем исключительно качественную рассаду, только она может сохраниться зимой. И уже на следующий год вы получите урожай, если правильно все высадить», — заявила Ганичкина.
Перед посадкой надо подготовить грядку: хорошо полить почву и сделать лунки. Не лишним будет добавить удобрения — чайную ложку нитрофоски и 2 ложки золы. Сажать ягоду в этом году можно аж до 1 ноября, однако делать это надо в хороших горшках, поскольку для посадки открытой корневой системы уже поздно. Сверху кустики можно замульчировать слоем торфа в 5−6 см и накрыть нетканым материалом. Кроме того, надо обработать их от вредителей. Для этого развести в 10 литрах воды 40−60 граммов карбофоса и опрыскать, порекомендовала Ганичкина.
Также перед холодами надо убрать все ветки, ботву, листья и отцветшие соцветия. Обязательно надо собрать упавшие яблоки и груши, а также удобрить растения, чтобы обеспечить их дальнейший рост. Для смородины, крыжовника и летней малины наступает время для обрезки. На поверхность растений также можно насыпать слой соломы толщиной 10−20 см в качестве мульчи.