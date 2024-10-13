Что надо успеть посадить на даче до 1 ноября: советы Октябрины Ганичкиной

Перед посадкой надо подготовить грядку: хорошо полить почву и сделать лунки. Не лишним будет добавить удобрения — чайную ложку нитрофоски и 2 ложки золы. Сажать ягоду в этом году можно аж до 1 ноября, однако делать это надо в хороших горшках, поскольку для посадки открытой корневой системы уже поздно. Сверху кустики можно замульчировать слоем торфа в 5−6 см и накрыть нетканым материалом. Кроме того, надо обработать их от вредителей. Для этого развести в 10 литрах воды 40−60 граммов карбофоса и опрыскать, порекомендовала Ганичкина.