Вильфанд прогнозирует морозные ночи в 18 регионах России

«В Кировской области ожидается от минус 1 до минус 6 [градусов] ночью, дневная температура — 5−10, прохладная в первую половину недели. И даже в обычно самых теплых регионах — в Самарской, Ульяновской, Пензенской областях — ночные температуры опустятся до минус 5 градусов, днем ожидается 5−10 градусов. В Свердловской, Курганской, Челябинской областях вполне интенсивные морозы, ночью до минус 4−9 градусов, дневные температуры будут 6−8 градусов выше нуля», — сказал он.
По словам метеоролога, от минус 3 до минус 8 градусов ночью прогнозируется также в Оренбургской области и Республике Башкортостан. Дневные показатели там составят примерно плюс 5−10 градусов.
Вильфанд отметил, что в начале недели на юге Красноярского края, в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, Алтайском крае температура может быть от минус 4 до минус 10 градусов. «До двузначных [чисел] будут морозы», — добавил он.
Днем в сибирском регионе будет от 0 до плюс 5 градусов. Сильный снегопад пройдет на юге Красноярского края и в Хакасии, на дорогах ожидается гололедица.
Морозные ночи прогнозируются в Бурятии и Забайкальском крае — от минус 7 до минус 13 градусов. В Якутии температура ночью может опуститься до минус 11−16 градусов в северной части республики.