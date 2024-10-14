Вильфанд прогнозирует морозные ночи в 18 регионах России

«В Кировской области ожидается от минус 1 до минус 6 [градусов] ночью, дневная температура — 5−10, прохладная в первую половину недели. И даже в обычно самых теплых регионах — в Самарской, Ульяновской, Пензенской областях — ночные температуры опустятся до минус 5 градусов, днем ожидается 5−10 градусов. В Свердловской, Курганской, Челябинской областях вполне интенсивные морозы, ночью до минус 4−9 градусов, дневные температуры будут 6−8 градусов выше нуля», — сказал он.