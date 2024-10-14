Смертоносные «шайбы» Атлантики. Климатолог рассказал об угрозах будущего

И тут мы видим очень интересные вещи. За последние 40−50 лет средняя скорость движения тайфунов (не ветра в нём, а самой этой «шайбы») уменьшилась. Для Северной Атлантики она уменьшилась где-то на 20%. Что это значит? То, что время воздействия увеличилось. Ураган не просто пролетел над вашей головой и исчез — теперь он дольше находится над вами и дольше разрушает всё, что у вас есть.