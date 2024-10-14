Смертоносные «шайбы» Атлантики. Климатолог рассказал об угрозах будущего

В пустыне Сахара впервые за несколько десятилетий выпали дожди. Мощные ливни обрушились на Марокко и Алжир, что привело к наводнениям в одном из самых засушливых мест нашей планеты. От разгула стихии погибли не менее 20 человек, серьёзно пострадали фермерские хозяйства и посевы. А в Америке свирепствует ураган «Милтон», унесший жизни 16 человек.
О причудах климата этой осенью aif.ru поговорил с климатологом, экспертом по вопросам климата фонда «Природа и люди» Алексеем Кокориным.
Почему затопило пустыню
Дмитрий Писаренко, aif.ru: — Алексей Олегович, откуда взялись ливни в Сахаре? В чём причина затопления региона, который считается одним из наиболее засушливых?
Алексей Кокорин: — Сразу надо сказать, что Сахара — это гигантская пустыня, затопило её не всю, а только маленький кусочек недалеко от океана.
В чём причина? Те события, которые раньше бывали очень редко, сейчас происходят гораздо чаще. Дожди шли в западной части Сахары и прежде, но это было крайне редкое явление. У нас даже нет письменных свидетельств, сколько раз это было за последние 500 лет.
Выпадение ливневых осадков связано с глобальным потеплением. Оно приводит к потеплению не только нижних слоёв атмосферы, но и поверхности (верхних сотен метров) всех океанов. А океаны — это главный источник воды в атмосфере. Поэтому изменения в них порождают перераспределение осадков. Во-первых, они перераспределяются географически (выпадают там, где их раньше не было, и наоборот), а во-вторых, во времени (выпадают более резко, неравномерно).
В Москве мы это тоже чувствуем: у нас стало меньше слабых дождичков и снегопадов, зато чаще бывает так, что выпал очень сильный ливень или снегопад, а потом неделями осадков нет. Вот то, что случилось в Сахаре, из того же ряда.
— Значит ли это, что и в российских регионах, отличающихся засушливостью, например в Астраханской области, теперь чаще будут выпадать аномальные осадки?
— Это глобальная тенденция. Но это не значит, что в Астраханской области или других южных регионах европейской части России осадков станет больше. Засухи там были всегда, и они будут происходить ещё чаще. Осадков будет столько же, а может, даже меньше, но они будут выпадать более интенсивно.
К концу XXI века нас ждут супертайфуны
— Ураган «Милтон», бушующий в американской Флориде, — это климатическая аномалия или нет? Почему он такой мощный?
— Ураган, он же тропический циклон или тайфун, — это нормальное явление для тропических широт северного и южного полушарий. Он не может образоваться на экваторе и не может образоваться в более северных широтах, этому есть физические причины.
Тропический циклон возникает из-за сильного прогрева верхних десятков метров воды в океане. Восходящие потоки воздуха, насыщенные водяным паром, закручиваются, и получается такая гигантская вращающаяся «шайба».
А ведь глобальное потепление воздействует первым делом на океан. Более 90% лишнего тепла, порождаемого усилением парникового эффекта, уходит именно в него. В атмосфере вообще остается порядка 1%. Поэтому температура верхних слоёв океана растёт. А раз вода нагревается, значит, должно быть больше испарения и больше влаги в атмосфере. Разумно предположить, что из-за этого тайфуны должны становиться сильнее.
Но что такое более сильный тайфун? Какой тут критерий? Их принято разделять по максимальной скорости ветра. Пятая категория — это больше 70 метров в секунду, или 250 километров в час. Это очень много. Человек не может стоять на ногах уже при 58−60 метрах в секунду, это соответствует четвёртой категории.
Однако, чтобы прогнозировать и оценивать ущерб, нужно учитывать, сколько в этом шквальном ветре воды. Ведь именно она в первую очередь бьёт по строениям и приводит к затоплениям. Это дождевые капли, летящие со страшной силой. И ещё нужно учесть, сколько времени это воздействует.
И тут мы видим очень интересные вещи. За последние 40−50 лет средняя скорость движения тайфунов (не ветра в нём, а самой этой «шайбы») уменьшилась. Для Северной Атлантики она уменьшилась где-то на 20%. Что это значит? То, что время воздействия увеличилось. Ураган не просто пролетел над вашей головой и исчез — теперь он дольше находится над вами и дольше разрушает всё, что у вас есть.
Второй момент — в тропических циклонах стало больше осадков, примерно на 5−10%. К концу XXI века они будут нести ещё на 10−20% больше воды, чем сейчас. А двигаться ещё медленнее. Значит, ущерба от них станет больше. Это будут супертайфуны, обладающие колоссальной разрушительной силой.
Доберутся ли тайфуны до России
— Стоит ли в будущем ожидать каких-то аномальных погодных явлений, о которых мы сейчас даже не догадываемся?
— Люди, как правило, забывают, какая погода была полвека назад. А климат на планете, грубо говоря, не меняется на противоположный. Ячейки атмосферной циркуляции немного смещаются, но в принципе остаются теми же самыми.
Всё уже было. Например, ледяной дождь в Москве, который мы воспринимаем как некую диковинку, тоже случался в прошлом, только крайне редко. Мы о нём просто забыли. Другое дело, что какие-то явления теперь происходят чаще, вот и вся разница.
— А ураганы, подобные «Милтону», могут добраться до России?
— Нет, это исключено. Ни тайфуны, ни муссонные осадки никогда к нам не придут. Ни в Московскую область, ни в ту же Астраханскую. Это невозможно в силу физики климатических процессов. Наука, конечно, не всё понимает в этом мире, но есть вещи, которые невозможны по определению.
Ливневые дожди — да, будут происходить чаще. Ледяные дожди, жаркий воздух из Сахары — всё это тоже у нас будет. Но тропические циклоны — никогда.