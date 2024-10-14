Вильфанд сообщил о завершении купального сезона на юге России

«В Краснодаре температура в понедельник составит 21 градус, а во вторник и среду уже до 20 будет дотягивать — 18−19 градусов, затем ожидается понижение до 13−15 градусов. Постепенно купальный сезон [на юге России] завершается», — рассказал он.
Вильфанд добавил, что в Сочи теплая погода задержится: с понедельника по среду прогнозируется плюс 22−24 градуса, затем в четверг температура ожидается до 18−20 градусов тепла, с пятницы показатель будет ниже 20-градусной отметки.
По его словам, с четверга воздушные массы в регион будут перемещаться с востока. «На юго-востоке холодный воздух, там отрицательные температуры. Ночные температуры в начале недели составят 14−16 градусов, к ее концу значения будут в диапазоне 9−12 градусов, заметное понижение», — сказал Вильфанд.
Он отметил, что температура воды в море сейчас составляет 22−23 градуса, затем начнется интенсивное понижение температуры поверхности моря, показатель опустится до 20 градусов.