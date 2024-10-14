Вильфанд сообщил о завершении купального сезона на юге России

По его словам, с четверга воздушные массы в регион будут перемещаться с востока. «На юго-востоке холодный воздух, там отрицательные температуры. Ночные температуры в начале недели составят 14−16 градусов, к ее концу значения будут в диапазоне 9−12 градусов, заметное понижение», — сказал Вильфанд.