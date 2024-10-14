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Петербург накроет северный циклон «Хельма»

В Санкт-Петербурге 14 октября ожидается циклон «хельма», который принесет небольшие дожди и морось. Также атмосферное давление упадет до 754 миллиметров ртутного столба, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Сейчас в Олбани: +8° 2 м/с 87% 746 мм рт. ст. +8°
Источник: AP 2023

В Санкт-Петербург 14 октября придет циклон с севера.

В Санкт-Петербурге 14 октября ожидается циклон «хельма», который принесет небольшие дожди и морось. Также атмосферное давление упадет до 754 миллиметров ртутного столба, сообщили в ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

«Сегодня регион окажется под влиянием северной периферии циклона “Хельма”. Он продолжит закрывать небо над регионом плотными облаками, и местами отметится небольшими дождями и моросью», — передает «Фонтанка» информацию от ФГБУ.

Уточняется, что атмосферное давление упадет ниже нормы до отметки 754 миллиметров ртутного столба. Такая же погода сохранится и 15 октября, а 16 октября станет на один-два градуса теплее, существенных осадков не ожидается.