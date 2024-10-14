Как укрывать виноград на зиму: пошаговая инструкция для защиты лозы от морозов

Описание процесса: все кусты растут в деревянных коробах 45—50 см. Короб засыпается землей на 60%. Остальные 40% остаются для укладки и укрытия лозы на зиму. После обрезки кустов (обрезка в этом году будет примерно в десятых числах октября, так как все зависит от погоды) мы укладываем лозу на сухую доску и привязываем к ней бечевкой (чтобы не поднималась). Затем накрываем геотекстилем (плотностью 200 г на кв. м), закладываем немного лапника (мыши его не любят) и далее накрываем короба деревянными крышками из досок. Такое укрытие подходит для кустов открытого грунта.