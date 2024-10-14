Как укрывать виноград на зиму: пошаговая инструкция для защиты лозы от морозов

В статье подробно рассмотрим все аспекты зимнего укрытия винограда, начиная с определения необходимости укрытия в различных регионах России и заканчивая конкретными техниками и материалами для защиты лозы. Также обсудим особенности ухода за молодыми растениями, расскажем о морозостойких сортах и даже предложим решения для ситуаций, когда укрытие не было проведено вовремя. Наша цель — предоставить исчерпывающее руководство, которое поможет как опытным виноградарям, так и новичкам успешно подготовить свои виноградники к зимовке и обеспечить богатый урожай в следующем сезоне.
Когда и в каких регионах России нужно укрывать виноград на зиму
Климатические условия России весьма разнообразны, поэтому время и необходимость укрытия винограда зависят от конкретного региона. Рассмотрим основные регионы и рекомендуемые сроки укрытия.
- Центральная Россия (Москва, Тула, Рязань) — конец октября и начало ноября. Укрытие необходимо из-за холодных зим с температурами до −25 °C и ниже.
- Северо-Западный регион (Санкт-Петербург, Псков) — середина и конец октября. Влажный климат и продолжительные морозы требуют раннего и тщательного укрытия.
- Поволжье (Казань, Самара, Нижний Новгород, Саратов) — начало и середина ноября. Континентальный климат с холодными зимами делает укрытие обязательным.
- Урал (Екатеринбург, Челябинск) — конец октября и начало ноября. Суровые зимы с температурами до −40 °C требуют особо тщательного укрытия.
- Сибирь (Новосибирск, Омск) — начало и середина октября. Экстремально низкие температуры зимой требуют раннего и надежного укрытия.
- Дальний Восток (Хабаровск, Владивосток) — конец октября и начало ноября. Муссонный климат с холодными зимами требует защиты от морозов и влаги.
- Юг России (Краснодар, Ростов-на-Дону) — конец ноября и начало декабря. Укрытие необходимо только для неморозостойких сортов, так как зимы относительно мягкие.
Можно ли не укрывать виноград на зиму
В некоторых случаях эту плодовую культуру действительно можно оставить без укрытия на зимний период, но это решение должно приниматься с учетом нескольких ключевых факторов.
- Климатические условия региона. В регионах с мягкими зимами, где температура редко опускается ниже −15 °C, морозостойкие сорта винограда могут перезимовать без дополнительной защиты.
- Сорт винограда. Некоторые сорта обладают естественной морозостойкостью и могут выдерживать низкие температуры без защитного укрытия.
- Возраст винограда. Взрослые, хорошо укоренившиеся растения более устойчивы к холоду, чем молодые.
- Микроклимат садового участка. Защищенное от ветра место с хорошим снежным покровом может обеспечить естественную защиту для винограда.
- Состояние лозы винограда. Здоровые, не поврежденные болезнями или вредителями плодовые растения лучше переносят зиму.
Важно помнить, что даже в теплых регионах могут случаться аномально холодные зимы. Поэтому, если есть сомнения, лучше перестраховаться и обеспечить хотя бы легкое укрытие. Это особенно актуально для ценных или редких сортов винограда.
Какой виноград можно не укрывать
Существуют сорта этой плодовой культуры, которые, благодаря своей генетике, обладают повышенной морозостойкостью. Эти сорта способны выдерживать температуры до −25 °C и ниже без укрытия. Вот расширенный список морозостойких сортов винограда:
- «Вэлиант» — выдерживает морозы до −45 °C;
- «Амурский прорыв» — устойчив к температурам до −40 °C;
- «Дамские пальчики» — морозостойкость до −15 °C;
- «Водограй» — выдерживает до −20 °C;
- «Декабрьский» — устойчив к морозам до −27 °C;
- «Тимур» — морозостойкость до −25 °C;
- «Восторг» — выдерживает до −25 °C;
- «Атлант» — устойчив к температурам до −22 °C;
- «Аркадия» — морозостойкость до −28 °C;
- «Дружба» — выдерживает морозы до −24 °C;
- «Кеша» — устойчив до −23 °C;
- «Молдова» — выдерживает до −23 °C;
- «Супага» — морозостойкость до −25 °C.
Отметим, что даже эти морозостойкие сорта могут нуждаться в укрытии в регионах с экстремально холодными зимами или при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, молодые растения этих сортов в первые 2—3 года жизни все же рекомендуется укрывать для лучшей акклиматизации.
При выборе неукрывных сортов винограда следует учитывать не только их морозостойкость, но и устойчивость к болезням, качество плодов и соответствие сорта климатическим условиям вашего региона.
Что нужно сделать с виноградом перед укрытием
Подготовка этой плодовой культуры к зимнему укрытию — комплексный процесс, который включает несколько важных этапов. Правильное выполнение каждого шага поможет лозе лучше перенести зимний период и подготовиться к новому сезону.
1. Подкормка
Осенняя подкормка винограда должна быть богата калием и фосфором, которые укрепляют лозу и повышают ее морозостойкость. Внесите комплексное удобрение с низким содержанием азота за 3—4 недели до предполагаемых заморозков. Это поможет лозе накопить питательные вещества и усилить иммунитет перед зимой.
2. Обрезка
Проведите санитарную обрезку, удалив больные, поврежденные и слабые побеги. Это улучшит циркуляцию воздуха и уменьшит риск развития грибковых заболеваний под укрытием. Основную обрезку лучше отложить до весны, оставив запас лозы на случай подмерзания. Удалите также все невызревшие побеги, так как они не перезимуют и могут стать источником инфекции.
Ниже представлена схема, которая поможет вам правильно провести обрезку винограда.
3. Влагозарядковый полив
За 2—3 недели до укрытия проведите обильный полив виноградника. Это поможет растениям накопить влагу и легче перенести зиму. Норма полива — около 30—40 л на взрослый куст. После увлажнения почву следует немного взрыхлить, чтобы предотвратить образование земляной корки.
4. Обработка от болезней и вредителей
Опрыскайте лозу и почву вокруг нее фунгицидами и инсектицидами для профилактики заболеваний и уничтожения зимующих вредителей. Используйте препараты на основе меди (бордоская жидкость, хлорокись меди) для защиты от грибковых инфекций. Против вредителей эффективны препараты на основе диметоата или малатиона.
5. Снятие лозы со шпалер
Аккуратно снимите лозы со шпалер и уложите их на землю или специальные подставки, чтобы облегчить процесс укрытия. Это также уменьшит воздействие ветра на растения и снизит риск вымерзания.
6. Очистка приствольного круга
Уберите опавшие листья и растительные остатки вокруг куста, которые могут стать источником инфекции. Очистите почву на расстоянии минимум 50 см от ствола. Это мероприятие поможет предотвратить появление грызунов под укрытием.
7. Окучивание
Рекомендуем аккуратно окучивать основание куста землей на высоту 20—25 см. Это защитит корневую шейку и нижнюю часть ствола от вымерзания.
8. Дезинфекция укрывного материала
Если вы используете многоразовые защитные материалы, тщательно очистите и продезинфицируйте их перед применением. Такой процесс очищения быстро предотвратит распространение болезней.
9. Проверка дренажа
Убедитесь, что участок имеет хороший дренаж. При необходимости сделайте дополнительные дренажные канавки, чтобы предотвратить застой воды под укрытием.
Выполнение всех этапов перед укрытием поможет вашему винограднику успешно пережить зиму и подготовиться к новому урожайному сезону.
Как и чем можно укрыть виноград
Выбор метода и материала для укрытия этой плодовой культуры зависит от климатических условий региона, возраста и сорта растений, а также доступности материалов. Далее более подробно рассмотрим различные способы укрытия винограда.
1. Геотекстиль
Это современный нетканый материал, который отлично пропускает воздух и влагу, но при этом хорошо защищает от холода.
Способ применения: накройте лозу геотекстилем в 1—2 слоя, закрепив края материала, чтобы его не сдуло ветром. Для лучшей защиты можно сделать воздушную подушку, приподняв геотекстиль над лозой с помощью дуг или кольев.
Преимущества: легкий вес, хорошая воздухопроницаемость, защита от грызунов.
Недостатки: относительно высокая стоимость, может потребовать дополнительного утепления в очень холодных регионах.
2. Стружки
Древесные стружки — отличный природный материал для мульчирования и укрытия винограда.
Способ применения: насыпьте вокруг куста слой древесных стружек толщиной 20—30 см. Сверху можно накрыть пленкой для защиты от намокания.
Преимущества: доступность материала, хорошие теплоизоляционные свойства, улучшение структуры почвы.
Недостатки: материал может привлекать грызунов, требует ежегодного обновления.
3. Лапник
Еловые или сосновые ветки — традиционный способ укрытия винограда.
Способ применения: уложите лозу на землю и накройте ее слоем лапника толщиной 20—30 см. Сверху можно дополнительно накрыть пленкой или агроволокном.
Преимущества: доступность материала, хорошая защита от морозов, отпугивание грызунов.
Недостатки: трудоемкость заготовки, необходимость ежегодной замены.
4. Земля
Окучивание почвой — один из самых надежных способов защиты винограда.
Способ применения: присыпьте лозу слоем почвы толщиной 20—30 см. Для лучшей защиты можно предварительно обернуть лозу соломой или камышом.
Преимущества: высокая эффективность, доступность материала.
Недостатки: трудоемкость процесса, риск выпревания лозы при оттепелях, сложность весенней расконсервации.
5. Агроволокно
Это отличный выбор для регионов с теплыми зимами. Но если ваша местность характеризуется сильными морозами или частыми температурными колебаниями, то для более эффективной защиты растений лучше комбинировать агроволокно с натуральной мульчей.
Способ применения: накройте лозу агроволокном в несколько слоев, крепко закрепив края. Можно создать воздушную подушку, используя дуги или колья для поддержки материала над лозой.
Преимущества: легкость в использовании, хорошая воздухопроницаемость и влагопроницаемость, защита от заморозков и солнечных ожогов весной.
Недостатки: может потребовать дополнительного утепления в регионах с суровыми зимами, необходимость замены каждые 2—3 года.
6. Солома или сено
Традиционный и экологичный способ укрытия винограда.
Способ применения: уложите лозы на подставки и накройте толстым слоем соломы или сена (не менее 30—40 см). Сверху накройте пленкой для защиты от намокания.
Преимущества: доступность материала, хорошие теплоизоляционные свойства, улучшение структуры почвы при разложении.
Недостатки: риск привлечения грызунов, необходимость ежегодной замены.
7. Пенопласт
Современный способ укрытия, обеспечивающий отличную теплоизоляцию.
Способ применения: вырежьте из пенопласта (толщиной 5—10 см) короба по размеру кустов. Установите их над виноградом и засыпьте сверху землей или укройте пленкой.
Преимущества: высокая эффективность теплоизоляции, легкость материала, возможность многократного использования.
Недостатки: относительно высокая стоимость, хрупкость материала.
8. Воздушно-сухое укрытие
Этот метод подходит для регионов с умеренным климатом и устойчивым снежным покровом. Укрытие представляет собой конструкцию, созданную для защиты винограда от неблагоприятных зимних условий.
Способ применения: укрытие состоит из каркаса, на который укладывается утеплитель, например спанбонд или любой другой защитный материал, а затем натягивается водонепроницаемый элемент (полиэтиленовая пленка). Такая конструкция обеспечивает воздушную прослойку между растением и внешней средой, что позволяет поддерживать оптимальную температуру и влажность внутри укрытия. Каркас должен быть достаточно прочным, чтобы выдержать нагрузку от снега и ветра.
Преимущества: универсальность, эффективная защита от мороза, возможность многократного использования.
Недостатки: относительно высокая стоимость, сложность конструкции, укрытие подходит только для регионов с устойчивым снежным покровом.
9. Комбинированный способ
Это сочетание нескольких методов для максимальной защиты.
Способ применения: например, обертывание лозы нетканым материалом, затем укрытие лапником и засыпка снегом или окучивание землей с последующим укрытием пенопластовыми коробами.
Преимущества: высокая эффективность защиты, адаптация к конкретным климатическим условиям.
Недостатки: трудоемкость, возможные высокие затраты на материалы.
Особенности укрытия молодого винограда первого года
Молодые растения особенно уязвимы к холоду, поэтому требуют более тщательного ухода. Далее представлены особенности укрытия винограда:
- окучивание корневой системы слоем земли не менее 30 см для защиты от вымерзания;
- использование дополнительных утепляющих материалов (опилок, стружки) вокруг основания куста;
- создание воздушной подушки вокруг куста с помощью каркаса из досок или прутьев для предотвращения повреждения нежных побегов;
- более раннее укрытие, а именно за 2—3 недели до наступления устойчивых заморозков, чтобы растение успело адаптироваться;
- тщательный контроль влажности под укрытием для предотвращения выпревания, молодые растения более чувствительны к избытку влаги;
- использование фунгицидов перед укрытием для профилактики грибковых заболеваний;
- дополнительная установка защиты от грызунов (мелкоячеистой сетки или специальных отпугивающих средств);
- весной более постепенное раскрытие, чтобы избежать солнечных ожогов и повреждения заморозками;
- при необходимости использование укрывного материала с более высоким уровнем теплоизоляции.
Что делать, если не успел укрыть виноград на зиму
Если вы по каким-то причинам не успели вовремя укрыть эту плодовую культуру, не паникуйте. Ниже представлены основные рекомендации, которые помогут минимизировать риск повреждения винограда:
- проведите экстренное укрытие даже при минусовых температурах, используя любые доступные материалы (сухие листья, солому, картон, старые одеяла);
- создайте воздушную подушку вокруг куста, используя ящики или корзины, накрытые плотным материалом;
- набросьте на лозу толстый слой сухих листьев или соломы, сверху накройте пленкой или брезентом;
- при наличии снега окучьте им кусты, создав сугроб высотой не менее 50 см (снег — отличный теплоизолятор);
- обработайте основные лозы антитранспирантами для уменьшения испарения влаги и повышения морозостойкости;
- примените экстренное окучивание, а именно засыпьте основание куста и нижнюю часть лоз землей или торфом;
- установите вокруг куста временное укрытие из подручных материалов (фанеры, пенопласта) в виде шалаша;
- следите за прогнозом погоды и при наступлении оттепели проведите полноценное укрытие.
Вопросы и ответы
Опытный виноградарь Олеся Иванова, учредитель семейной виноградной фермы Ивановых, отвечает на популярные вопросы, а также делится секретами правильного укрытия и открытия винограда в климатических условиях Санкт-Петербурга и Ленинградской области.
Как правильно укрыть взрослый куст винограда?
Начну с того, что кусты 2022, 2023, 2024 и последующих годов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области укрываются одинаково. Наш многолетний опыт сформировал определенную схему, которая довольно проста.
Описание процесса: все кусты растут в деревянных коробах 45—50 см. Короб засыпается землей на 60%. Остальные 40% остаются для укладки и укрытия лозы на зиму. После обрезки кустов (обрезка в этом году будет примерно в десятых числах октября, так как все зависит от погоды) мы укладываем лозу на сухую доску и привязываем к ней бечевкой (чтобы не поднималась). Затем накрываем геотекстилем (плотностью 200 г на кв. м), закладываем немного лапника (мыши его не любят) и далее накрываем короба деревянными крышками из досок. Такое укрытие подходит для кустов открытого грунта.
Когда лучше открывать виноград после зимовки?
Мы открываем укрытие примерно 15 апреля. Ставим дуги и накрываем тем же геотекстилем, которым были укрыты кусты на зиму. Также мы используем плотную пленку сверху, чтобы геотекстиль не промокал. Таким образом, кусты чувствуют себя комфортно и быстро развиваются. В конце мая и в начале июня мы поднимаем уже лозу с листьями на первую проволоку шпалеры.
Какие последствия могут быть, если вовремя не открыть виноград после зимовки?
Кусты можно открывать, когда вам удобно. Существует практика открытия кустов в более позднее время, к примеру в середине мая. Если открывать кусты в это время, ничего страшного не случится. Но это при условии, что виноград был укрыт, как при ранее описанном способе.
Если кусты будут открыты в более позднее время, к примеру в конце мая или в начале июня, то есть риск ожога листьев на ярком солнце, так как в это время кусты уже начали свою вегетацию, находясь под укрытием в коробах. А также существует опасность повреждения уже отросших веток винограда.
Памятка для садовода: как укрывать виноград на зиму
Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить надежную защиту вашего виноградника в зимний период и заложить основу для хорошего урожая в следующем сезоне. Помните, что правильное укрытие винограда — это искусство, которое совершенствуется с опытом и наблюдением за особенностями вашего участка и климата. Чтобы не упустить важные моменты при подготовке винограда к зиме, воспользуйтесь этой краткой памяткой:
1. Определите оптимальные сроки укрытия для вашего региона, ориентируясь на прогноз погоды.
2. Проведите осеннюю подкормку калийно-фосфорными удобрениями за 3—4 недели до предполагаемых заморозков.
3. Выполните санитарную обрезку лозы, удалив больные, поврежденные и невызревшие побеги.
4. Обработайте виноградник от болезней и вредителей, используя фунгициды и инсектициды.
5. Проведите влагозарядковый полив за 2—3 недели до укрытия.
6. Снимите лозу со шпалер и уложите на подготовленные опоры.
7. Очистите приствольный круг от опавших листьев и растительных остатков.
8. Выберите подходящий метод укрытия с учетом климата и возраста растений.
9. Обеспечьте хорошую вентиляцию под укрытием для предотвращения выпревания.
10. Защитите укрытие от грызунов, используя сетку или отпугивающие средства.
11. Проверяйте состояние укрытия в течение зимы, особенно после сильных ветров и снегопадов.
12. Весной постепенно раскрывайте виноград, чтобы избежать резких перепадов температуры.
13. Подготовьте материалы для укрытия заранее, не откладывайте процесс на последний момент.
14. Учитывайте особенности каждого сорта винограда при выборе метода укрытия.
15. Ведите дневник наблюдений, отмечая эффективность разных методов укрытия для будущих сезонов.
Автор: Александра Овсяник
Эксперт: Олеся Иванова, учредитель семейной виноградной фермы Ивановых