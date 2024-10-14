Нависнет с обеда. Эксперт раскрыла, чем уникально суперлуние 17 октября

Что такое суперлуние?
Суперлуние — явление, при котором полнолуние или новолуние совпадает с моментом наибольшего сближения Луны и Земли — перигеем.
Самого термина «суперлуние» не существует. В 1979 году его использовал астролог Ричард Нолл в американском журнале гороскопов Dell Horoscope.
Поскольку термин не имеет астрономического определения, вопрос, является ли суперлуние моментом наибольшего сближения Луны и Земли, остаётся открытым.
Нолл берет за основу расстояние между небесными телами в 368,6 тыс. км, но некоторые астрономические издания называют величины 358−360 тыс. км.
Подальше от света
Научный директор Московского планетария Фаина Рублева заявила, что уже в 14:30 в столице можно будет увидеть большую и яркую Луну, которая продержится до вечера.
Специалисты рекомендуют выбраться на природу, чтобы городское освещение не затмевало яркость спутника Земли. При этом самой большой Луна будет казаться перед рассветом или сразу после заката — именно в это время она находится ближе всего к горизонту.
Также с собой можно взять телескоп или бинокль, чтобы разглядеть кратеры Луны, и скачать специальные приложения, которые могут показать дату и время, когда Луна удачнее всего расположена в выбранной локации.
Суперлуние можно наблюдать в среднем три-шесть раз в год. В 2024 году это явление можно было наблюдать 19 августа и 18 сентября. По данным Фаины Рублевой, до конца года суперлуний больше не будет.