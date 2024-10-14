Народные приметы на 15 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

15 октября в народном календаре — Куприянов день. Этот праздник посвящён двум православным святым мученикам Куприяну (Киприану) и Устинье (Иустине). Их считали защитниками от колдовства и злых духов, а в народе верили: если не вознести святым молитву, можно стать жертвой бесов.
Приметы погоды 15 октября
Считалось, что если на Куприяна погода будет ясной, облака не появятся на небе еще несколько недель. Кроме того, вот какие еще приметы есть на этот день:
- если ветер дует с севера — ждите ранних заморозков, если с юга — тепло продлится чуть дольше;
- на траве иней — скоро придут заморозки;
- мухи до сих пор не заснули — будет тепло;
- если вокруг Луны виден круг — погода скоро испортится.
Что можно делать 15 октября
Обычно к середине октября уже начинался сильный листопад, поэтому крестьяне в этот день сажали овощи на зиму, чтобы листья укрыли ростки — например, свеклу, морковь, петрушку и щавель. Вот чем еще стоит заняться в этот день:
- защитить дом от злых сил: на Руси было принято произносить молитву для защиты от злых сил, а кроме того, поливать углы жилища водой, чтобы оградить дом от бесов;
- следить за тем, как ведут себя животные: считалось, что домашние питомцы первыми замечают нечистую силу;
- девушкам — домашним рукоделием (например, связать варежки на зиму), а юношам — мелким ремонтом по дому;
- провести вечер в семейном кругу: поужинать вместе и узнать, как у кого обстоят дела.
Что запрещено делать 15 октября
Считалось, что бесы прежде всего выбирают себе в жертвы пьяниц, сквернословов и грешников — поэтому 15 октября особенно нельзя было грешить и ругаться, поминая черта всуе. Кроме того в этот день не стоит:
- ссориться и обижать других: считалось, что обидчик может навести порчу или наколдовать что-нибудь нехорошее;
- употреблять алкоголь — люди на Руси верили, что он приманивает чертей;
- носить яркую одежду — это привлечет внимание злых сил;
- выходить из дома с крупной суммой денег — на такого человека уж точно любой бес позарится;
- впускать в дом незнакомцев — аналогично, они могут оказаться посланниками нечистой силы.
- давать обещания, которые потом будет трудно.