Народные приметы на 16 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

16 октября в народном календаре зовется Денис Позимний. Православные верующие в этот день вспоминают священномученика Дионисия Ареопагита, известного христианского мыслителя и святого. Считалось, что в этот день нечистые силы устраивают шабаш, поэтому лишний раз выходить за порог людям 16 октября не советуют.
Приметы погоды 16 октября
Узнать погоду на ближайшие недели поможет небо. Если облака темные и висят низко — скоро погода ухудшится и начнется снегопад. А если на небе ясно, до начала ноября будет тепло и ясно. Кроме того, на 16 октября есть еще и такие приметы:
- воробьи перелетают стайками туда-сюда — погода скоро испортится;
- галки собираются в стаи — ближайшие дни будут ясными;
- мыши роют норы на южной стороне холмов и кочек — зима будет морозной и снежной;
- если мыши пробрались в дом — зима точно будет суровой;
- если в зайцах много жиру — к суровой зиме;
- сова-сплюшка свистит днем — к непогоде;
- рябчики едят во время дождя — непогода продлится долго;
- кроты нанесли в свои норы много соломы — зима будет холодной;
- шиповник повторно зацвел — к теплой и долгой осени.
Что можно делать 16 октября
Считалось, что от злых духов отлично помогает защититься осина. С собой нужно было носить кусочек осиновой коры, а в доме держать осиновое полено: оно поможет отвадить нечисть. Поэтому, если дома осины нет, самое время за ней отправиться. Вот что еще можно сделать по дороге:
- зайти к друзьям и провести с ними время;
- совершать побольше добрых дел, потому что все сделанное и сказанное вернется вдвойне;
- растворить в воде немного угля и соли и обрызгать одежду, в которой вы выйдете на улицу, чтобы не пустить под нее злых духов.
Что запрещено делать 16 октября
В этот день нельзя оставлять окна и двери открытыми: считалось, что так в дом могут проникнуть злые духи, которые похитят детей. Кроме того, вот чего еще не стоит делать в этот день:
- смотреться в зеркало;
- подбирать на дороге деньги;
- выбрасывать мусор в вечернее время;
- стричься и ходить в салон красоты: любые изменения внешности в этот день могут повлиять на судьбу не в лучшую сторону;
- говорить слово «нет», иначе можно разругаться с любимым человеком.