Народные приметы на 16 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Узнать погоду на ближайшие недели поможет небо. Если облака темные и висят низко — скоро погода ухудшится и начнется снегопад. А если на небе ясно, до начала ноября будет тепло и ясно. Кроме того, на 16 октября есть еще и такие приметы: