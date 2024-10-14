Чем подкормить пионы: как ухаживать за этим весенним цветком

Полив

В дождливое лето пионам хватит влаги без поливов. При засухе увлажнять нужно один раз в неделю по четыре ведра на один куст. Больше всего влага нужна цветам перед цветением и в начале лета. С конца июля по август пионы закладывают цветочные почки на будущий год, поливы также актуальны.

Увлажнять лучше вечером, чтобы вся влага за ночь впиталась. Лить воду нужно не под корень, а отступив примерно 30—40 см от куста. У пиона за потребление воды больше отвечают мелкие корни на периферии

Освещение

Пиону важно солнце, хотя бы половину дня он должен быть на свету. В тени он может и не зацвести.

Лучшее место — на свету и просторе, подальше от других растений

Температура

При посадке весной должен сойти снег, а почва прогреться до +5 °C. Нужно посадить цветок до прихода устойчивой жаркой погоды, чтобы куст успел хорошо укорениться.

Осенью нужно дождаться, когда ночью будет +5…+10 °C, а днем +15…+20 °C. После этого можно сажать пионы. Закончить нужно за четыре недели до наступления заморозков

Влажность

Пиону нужна умеренная влажность

Посадочный материал Пионы бывают травянистыми, древовидными и ито-гибридами (смешанные первые и вторые). Размножаться растение может семенами, черенками, делением куста и отводками.

При посадке семенами нужно ждать несколько лет, прежде чем пион зацветет

Подготовка саженцев Покупать саженцы летом лучше с закрытой корневой системой. Их можно оставить в горшках до осени или прикопать на зиму в контейнере.

Если вам досталось растение без земляного кома, нужно посадить его в нейтральный торф и поставить в неотапливаемом помещении. Важно: нельзя зимой ставить горшки с пионами в тепло.

Летом емкости с пионом ставят в полутень, чтобы растение не завяло

Почва

Лучше всего подходит окультуренная, плодородная, влагоемкая, хорошо дренированная почва и слабокислые суглинистые грунты. Но теоретически может расти на почти любой земле

Уровень грунтовых вод

Этот цветок не переносит застоя воды. При посадке на дно лунки нужно положить дренаж. Еще можно сажать пионы в высокие грядки.

Уровень грунтовых вод не должен быть высоким, так как это навредит растению

Посадка

Пионы можно сажать весной, летом и осенью. Самое лучшее время для посадки — с сентября и до первых заморозков. После высадки цветку нужно тратить время на укоренение, а не на развитие зеленой массы листьев.

В конце лета пионы как раз уходят в спячку: почки для следующего года сформированы, силы на зимовку накоплены. Сажают их на расстоянии примерно 1 м друг от друга

Способы размножения

Делением куста размножать пионы можно с середины весны или с сентября по октябрь. Черенкованием стеблей — с конца весны или в начале лета (за 10 дней до цветения и во время цветения). Корневым черенкованием занимаются с начала августа по середину сентября. Вертикальные отводки выращивают ранней весной.

Подрезку начинают ранней весной. Можно попробовать размножать пионы семенами, но они часто обладают плохой всхожестью. Собирают посевной материал с середины августа по середину сентября, а потом сразу сажают в почву

Обрезка

Проводят два раза: в конце июня (после цветения) и осенью (до сильных холодов). Травянистые пионы в сентябре вырезают почти под корень, оставляя пеньки в 3 см. Древовидные обрезают умеренно, гораздо меньше, чем травяные. Им нужна лишь формирующая обрезка, когда убирают старые и кривые стебли, оставляя около 90 см

Мульчирование

На зиму обрезанные пионы мульчируют сухими листьями или травой.

Весной и летом это мероприятие проводят после прополки, рыхления земли и внесения удобрений