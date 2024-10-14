Чем подкормить пионы: как ухаживать за этим весенним цветком

До XIX века дикорастущего собрата пиона в России называли марьиным корнем. Само слово «пион» происходит от имени древнегреческого бога-целителя Пэона. Это растение используют не только в лекарственных целях, но и в кулинарии, искусстве (например, в Китае этот цветок символизирует богатство и знатность). В настоящее время выведено много расцветок и сортов пиона: красные, желтые, белые, махровые, древовидные, травянистые, ито-гибриды и др. О том, как ухаживать и чем подкормить пионы, рассказываем в статье.
Советы по уходу за пионами
Основные элементы ухода за этими цветами даны в таблице.
|Полив
|Освещение
|Температура
|Влажность
|Посадочный материал
|Подготовка саженцев
|Почва
|Уровень грунтовых вод
|Посадка
|Способы размножения
|Обрезка
|Мульчирование
|Обработка от вредителей и болезней
Чем подкармливают пионы весной
Цветут эти растения в конце весны, а в начале осени закладывают новые цветочные почки. Для того чтобы в следующем году пионы радовали глаз, нужно позаботиться о них с осени, подкормить. После зимы удобряют пионы весной для пышного долгого цветения, хорошего состояния стеблей и листьев. В качестве удобрений используют как органические, так и неорганические подкормки, народные средства, микробиологические удобрения, стимуляторы роста.
1. Органические удобрения
Этот вид подкормки состоит из элементов питания растений в виде органических соединений. Например:
- перегной;
- зола;
- дрожжи.
2. Минеральные удобрения
Содержат элементы питания растений в виде минеральных солей. Например:
- суперфосфат;
- сернокислый калий;
- калийная соль;
- монофосфат калия;
- борная кислота.
3. Народные средства
Домашние рецепты подкормок состоят в основном из органических удобрений, а также различных веществ. Например:
- зола;
- куриный помет;
- яичная скорлупа;
- хлеб.
Рецепт № 1. Скорлупки от 10 яиц высушить, залить 1 л теплой воды. Через 14 дней, когда у настоя появится неприятный запах, он будет готов. Удобрение разбавляют 10 л воды, а потом поливают настоем землю вокруг пионов.
Рецепт № 2. Черный хлеб — источник дрожжевых грибков, аминокислот, витаминов. Следует на 12 часов замочить половину буханки ржаного хлеба. Полученную смесь развести в 10 л воды. Влить удобрение под куст.
4. Микробиологические удобрения на основе ЭМ-технологии
Эффективные микроорганизмы используют для поддержания почвы в биологически активном состоянии. Различные микроорганизмы повышают плодородие, обеспечивают доступность питательных веществ для растения. Пример средств:
- «Байкал ЭМ-1»;
- «Сияние-1»;
- «Бокаши».
Их добавляют в компост, которым мульчируют пионы, или вносят в качестве подкормок.
5. Стимуляторы роста
Вещества для подкормки растений, ускоряющие рост и цветение. Например:
- крапива;
- хлеб.
Когда лучше подкармливать пионы весной
Есть несколько обязательных этапов удобрения пионов в весеннее время. Особенно они нуждаются в подкормках после третьего года жизни.
1. Первые ростки ранней весной
После того как стебли вырастут в длину на 8 см, можно начать удобрять пионы. Если на этом этапе добавляют азот, то только в составе универсальных удобрений в маленьком количестве, иначе он противопоказан. Весной нужен калий для бутонов и продолжительного цветения.
Можно внести любую комплексную подкормку (NPK — азот, фосфор и калий). В удобрении элементы находятся в нужном количестве. Останется только применить его по инструкции. Например, три раза за сезон некоторые используют удобрение под названием «Фертика Leaf Power». В этом удобрении все элементы в хелатной форме. Благодаря этому при усвоении их не нужно дополнительно перерабатывать почвенным организмам.
2. Выпуск бутонов — вторая подкормка
В этот период для растения важны фосфор и калий для зацветания. На куст пропорции примерно такие: 10 г азота, 15—20 г фосфора, 15 г калия.
Рецепт № 1. 100 г золы залить 3 л кипятка. Размешать и оставить в теплом месте на 24 часа. Разбавить получившееся средство (довести до 10 л). Влить под корень по 2 л смеси.
Рецепт № 2. Смесь калийной соли (1 чайная ложка), суперфосфата и аммиачной селитры по 2 чайные ложки внести равномерно в грунт у клумбы, разровнять граблями и полить.
Рецепт № 3. 200 г дрожжей разводят в 1 л теплой воды. Доводят раствор до 10 л, поливают кусты пионов.
3. Удобрение в начале цветения
Фосфор с калием помогут продлить активное цветение пионов. Азота нужно минимальное количество, так как растение уйдет в рост.
Рецепт № 1. 10 г сернокислого калия и 20 г суперфосфата заделывают вокруг кустов пиона, поливают водой.
Рецепт № 2. Соединяют 10 л воды, 1 столовую ложку монофосфата калия и сернокислого калия. Опрыскивают пионы в пасмурную погоду (верхнюю и нижнюю часть листа).
Рецепт № 3. Знакомый уже зольный раствор можно использовать и на третьем этапе подкормки.
Рецепт № 4. Еще можно 5 г борной кислоты развести в 1 л горячей воды, затем добавить воду до 10 л. Полученным раствором обрабатывают пион по листу.
Комментарий эксперта
— В отличие от большинства многолетников пионам противопоказаны традиционные азотные удобрения как весной, так и в течение сезона. Под запретом настой травы и навоза, включая гранулированный магазинный, а также мочевина. От азотных удобрений стебли пионов становятся менее крепкими, перестают держать цветок, куст разваливается, без опоры цветоносы лежат на земле.
Чтобы быть здоровыми, пионам необходимо комплексное питание без явного преобладания азота. Первую подкормку для пионов провожу в марте по оставшемуся небольшому слою снега. Рассыпаю гранулы двойного суперфосфата. Удобрение быстро растворяется и с талыми водами поступает к корням. Садоводы привыкли считать это удобрение осенним, что соответствует действительности, однако пионам для пышного цветения и крепких побегов нужен кальций и калий, что содержится в составе удобрения.
После схода снега, примерно в середине апреля, вношу под пионы костную и рыбную муку, аккуратно заделываю в почву. Когда побеги пионов достигнут 10—15 см, что бывает в начале мая, провожу жидкую подкормку. Чтобы корни пионов могли усвоить жидкое удобрение, необходима дневная температура в +10…+12 °C около недели, при таких условиях почва прогревается и корневая система начинает работать. Развожу стакан гранул двойного суперфосфата в литре горячей воды, тщательно размешиваю, беру 2 столовые ложки раствора на 8—10 л. Подкармливаю по влажной почве, расходуя 5 л на один взрослый куст. В это же время опрыскиваю пионы средством «Фундазол» от различных грибковых заболеваний, — советует Светлана Самойлова, блогер-садовод, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере».
Общие правила подкормки пионов весной
Кроме очередности подкормок, обычно учитывают особенности внесения удобрений. Эти правила общие для многих растений:
1. Если нужно быстро подкормить пионы без долгого изучения различных элементов, можно использовать комплексные универсальные средства.
2. Так как основные корни у пионов находятся не прямо под кустом, а немного вокруг, то заделывать подкормки нужно по периметру кроны. Если сделать это сразу под кустом, то можно обжечь растение.
3. Можно использовать минеральные или органические удобрения, но составы смешивать нельзя.
4. Перед удобрением пионы тщательно поливают. Нельзя вносить удобрения на сухую почву, так можно сжечь растение.
5. Удобрения вносят в пасмурную погоду или вечером, чтобы растение не получило ожогов.
6. При приготовлении подкормки по листу в раствор добавляют хозяйственное мыло (1 столовая ложка на 10 л раствора) для задержки удобрения на листьях.
7. Во время роста и цветения пионы особенно нуждаются в подкормке, поэтому ее лучше не пропускать.
8. Важно четко соблюдать пропорции, так как при излишнем удобрении пионы могут начать жировать.
9. Нельзя заменять один вид подкормок другим, нужно их комбинировать.
10. Слежавшиеся удобрения перед применением просеивают и измельчают.
11. Нужно следить за сроками приготовления и хранения различных удобрений.
Как определить, какой подкормки не хватает пионам
Кроме стандартных подкормок, иногда пионам нужны и определенные элементы. Обычно растения сигнализируют об этом через внешнее состояние.
|Внешний признак
|Какого элемента не хватает и чем восполнить
|Сначала темно-зеленая, а потом пурпурная листва
|Нехватка фосфора. Внести монокалийфосфат или золу
|Зеленые жилки и листва белесого или желтоватого оттенка
|Недостаток железа. Использовать хелат железа
|Прожилки оранжевого или желтоватого оттенка
|Дефицит магния. Добавить сульфат магния
|Растение плохо развивается, на листьях появляются желтоватые пятна
|Нехватка цинка. Использовать хелат цинка
|Цветы увядают, кончики листьев становятся желтовато-коричневыми
|Отсутствие калия. Удобрить сернокислым калием
|Деформация и побледнение листьев
|Дефицит меди. Внести медно-калийные удобрения
Памятка для садовода: как и чем подкармливать пионы весной
Если вы хотите, чтобы эта цветочная культура цвела долго и пышно, нужно выполнять ряд правил, в том числе весной. Если какая-то подкормка не была внесена или обработка от насекомых не была проведена, расстраиваться не стоит, нужно просто дальше стараться следовать инструкции.
- Пион относительно влаголюбив, ему нужно много света, а вот ночная температура для посадки весной должна быть всего лишь от +5 °C.
- Лучше покупать саженцы пионов с закрытой корневой системой, оставлять на лето в огороде, а осенью сажать на постоянное место.
- Размножение пиона может происходить семенами, черенками, отводками, делением куста.
- Подкармливать пионы можно органическими и минеральными удобрениями, народными средствами, микробиологическими препаратами, стимуляторами роста.
- Первая подкормка должна быть после таяния снега на маленькие росточки. Им нужен калий. Вторая — при появлении бутонов. Удобряют пионы фосфором и калием.
- Третий раз удобрения вносят при появлении первых цветков. В этот момент растениям еще необходимы фосфор и калий.
- Азот пионам не нужен, так как от него цветы становятся менее крепкими и выносливыми, болеют, а стебли от куста пионов перестают держаться.
- Есть несколько правил по внесению удобрений, которые работают и на пионах. Например, подкармливать нужно в пасмурную погоду, предварительно полив растения.
- Важно как не перекормить пионы, так и не допустить дефицита элементов. Определить недостаток веществ можно по внешнему виду цветов (пожелтение листьев, пятна на растениях, деформация
и т. д.).
Автор: Дарья Загоруйко
Эксперт: Светлана Самойлова, блогер-садовод, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере»