Первый снег выпал в Москве: как реагируют жители столицы

В понедельник, 14 октября, в Новой Москве выпал первый в 2024 году снег. Фото и видео люди делятся в социальных сетях.
Пока одни Москвичи недовольны резким похолоданием и ранним снегом, другие радуются белым хлопьям. «Мне уже и мама позвонила, сообщила, что у них снег валит, а маме сестра позвонила, а радости-то!», — написала жительница Москвы Анна Маслова на своей странице ВКонтакте. Кто-то также вспомнил, что сегодня церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, поэтому «до обеда осень, а после — зимушка-зима».
На снимках жителей Москвы и Подмосковья видно, что пока что снег не успел сформировать устойчивый покров, так как сейчас для этого еще слишком тепло.
Леус также сообщил, что сегодня, 14 октября, в Москве может выпасть до 15% месячной нормы осадков.