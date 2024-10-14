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Первый снег выпал в Москве: как реагируют жители столицы

В столичном регионе сегодня утром произошло резкое похолодание, а после 12 дня в некоторых районах Москвы выпал снег.

Анна Морозова
Автор Погода Mail
Сейчас в Олбани: +7° 0 м/с 93% 745 мм рт. ст. +7°

В понедельник, 14 октября, в Новой Москве выпал первый в 2024 году снег. Фото и видео люди делятся в социальных сетях.

Специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус в своем Telegram-канале рассказал, что о первом снеге сообщила метеостанция во Внуково в 11.00 по московскому времени. Также Леус отметил слабый дождь и видимость до девяти километров.

Пока одни Москвичи недовольны резким похолоданием и ранним снегом, другие радуются белым хлопьям. «Мне уже и мама позвонила, сообщила, что у них снег валит, а маме сестра позвонила, а радости-то!», — написала жительница Москвы Анна Маслова на своей странице ВКонтакте. Кто-то также вспомнил, что сегодня церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, поэтому «до обеда осень, а после — зимушка-зима».

На снимках жителей Москвы и Подмосковья видно, что пока что снег не успел сформировать устойчивый покров, так как сейчас для этого еще слишком тепло.

Источник: Валерий Шарифулин/ТАСС

Леус также сообщил, что сегодня, 14 октября, в Москве может выпасть до 15% месячной нормы осадков.