Первый снег выпал в Москве: как реагируют жители столицы

Пока одни Москвичи недовольны резким похолоданием и ранним снегом, другие радуются белым хлопьям. «Мне уже и мама позвонила, сообщила, что у них снег валит, а маме сестра позвонила, а радости-то!», — написала жительница Москвы Анна Маслова на своей странице ВКонтакте. Кто-то также вспомнил, что сегодня церковный праздник Покров Пресвятой Богородицы, поэтому «до обеда осень, а после — зимушка-зима».