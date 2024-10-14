Важные процедуры. Не выкапывайте хризантемы на зиму, пока не узнаете это

Все зависит от сорта. Большинство распространенных сегодня хризантем гибридного происхождения, представители каждой группы ведут себя по-разному. Мелкоцветковые хризантемы, называемые корейскими, лучше переносят низкие температуры, чем другие виды, хорошо зимуют в открытом грунте. Крупноцветковые, их зовут японскими или китайскими, могут спокойно зимовать на клумбах, но нуждаются в укрытии. Полюбившиеся нам шаровидные или мультифлора неприхотливые, но зимнее укрытие они «требуют», а некоторые виды все же необходимо выкапывать на зиму.