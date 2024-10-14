Важные процедуры. Не выкапывайте хризантемы на зиму, пока не узнаете это

Сугубо городскими хризантемы, безусловно, называть нельзя, они сегодня растут повсеместно. Но, кажется, что на клумбах в городах они заметнее, потому как сменили цветение пёстрых однолетних растений, благоухающих под ярким солнцем, на глубоко-осенние со «спокойными» красками, посылающими сигнал о завершении тёплого сезона.
Городские, дворовые клумбы, цветочные базары с приходом осени и до первых заморозков просто утопают в разноцветье хризантем. Они явные конкуренты другим цветам. Изящные высокие кусты с огромными пышными соцветиями, мелкоцветковые хризантемы дарят своё цветение долго, раскрывая один за другим многочисленные бутоны. Цветки и даже листва этих растений пахнут по-особенному — тонкий аромат пряностей стоит вокруг.
Особой популярностью пользуются — это заметно по их количеству — невысокие шарообразные кусты с огромнейшей палитрой оттенков и форм соцветий. В последние годы такие сорта хризантем «подкупили» многих не только своей красотой и продолжительным цветением, но и своей выносливостью. Некоторые преспокойно продолжают цвести до заморозков, даже, когда первый снег покрывает землю.
Растения эти неприхотливые, но, чтобы яркие шары хризантем и на следующий год радовали красотой, были здоровыми и выносливыми, им нужен определённый уход осенью и зимой.
Есть несколько обязательных процедур, которые нужно провести, чтобы правильно подготовить все хризантемы, растущие на участке, к зимнему периоду.
Выкапывать или нет хризантемы на зиму?
Все зависит от сорта. Большинство распространенных сегодня хризантем гибридного происхождения, представители каждой группы ведут себя по-разному. Мелкоцветковые хризантемы, называемые корейскими, лучше переносят низкие температуры, чем другие виды, хорошо зимуют в открытом грунте. Крупноцветковые, их зовут японскими или китайскими, могут спокойно зимовать на клумбах, но нуждаются в укрытии. Полюбившиеся нам шаровидные или мультифлора неприхотливые, но зимнее укрытие они «требуют», а некоторые виды все же необходимо выкапывать на зиму.
Чтобы правильно определиться, какие зимние температуры выдерживают ваши растения и как с ними поступать с приходом холодов, лучше ознакомиться с описанием каждого сорта и поступать, следуя рекомендациям.
Обычно выкапывать хризантемы цветоводы начинают, когда температура воздуха держится на отметке +5… +6 градусов, до начала серьезных похолоданий. Это время конца октября-начала ноября. Надземную часть кустов обрезают до 12−15 см. Корневища подсушивают под навесами, очищают от земли. Далее хризантемы укладывают в ящики, пересыпая торфом или сухими древесными опилками, и держат в темном прохладном месте. При хранении не забываем периодически опрыскивать растения, чтобы не пересыхали.
Некоторые садоводы пересаживают выкопанные кусты хризантем в горшки или контейнеры и хранят в таком виде. Ставят емкости в помещения с температурой +6… +8 градусов, поливают не чаще одного раза в месяц, следя, чтобы земля была всегда слегка влажной.
Если не имеете подходящих для хранения помещений, а любимых хризантем у вас много, можно соорудить для них укрытия прямо в саду.
Выкапываем траншею глубиной до 60 см, укладываем на дно дренаж (сухой торф либо песок), следом — корневища выкопанных и обрезанных растений. Укрываем полусухой землей или торфом. Сверху траншею надо прикрыть досками или фанерными щитами, но не плотно, чтобы оставалась воздушная прослойка, а после нужно засыпать конструкцию опавшими листьями или землёй.
Обрезать или не обрезать зимующие на клумбе хризантемы?
Спор по этому поводу идет среди цветоводов. Опыт многих утверждает, что осенняя обрезка нужна. Да, многие хризантемы перезимуют и без осенней обрезки, но весной им будет сложнее «прийти в себя», они переболеют, потеряют замёрзшие и погибшие стебли.
Проводя обрезку осенью, мы проводим необходимую «уборку» в каждом кустике. Срезая заболевшие, подгнившие стебли, убирая сухие листья, которые накопили «негатив» от окружения, мы спасаем растения от распространения различных заболеваний.
Укороченные стебли не требуют большого количества питательных веществ, довольствуются в своей жизнедеятельности их мизером, меньше расходуют запасённую влагу. Это помогает растениям легче пережить зиму, а весной, наоборот, быстрее набраться сил. Да и укутать такой куст на время холодов, согласитесь, намного легче.
Для осенней обрезки хризантем есть свои правила. Начинать нужно только тогда, когда отцветёт весь куст. Даже если наступят заморозки, проводить обрезку можно, дождавшись прекращения цветения. Иногда, при устоявшихся морозах, обрезку проводят, снимая нераспустившиеся бутоны.
Обрезав один куст и переходя к другому не поленитесь каждый раз делать дезинфекцию инструментов. Это спасёт ваши растения от заражения заболеваниями.
Обрезайте все стебли на кустике, оставив пеньки высотой до 10 см. Хорошо прикройте их грунтом. Если есть возможность, добавьте в этот грунт перегной.
Поливать нужно щедро
Из-за обезвоживания кустикам хризантем будет нелегко переносить низкие температуры зимой, многие могут погибнуть. Поэтому их обязательно нужно насытить влагой. Поступающая к корням растений влага укрепит их, не позволит засохнуть и сгнить зимой.
Полив должен быть обильным, но регулируемым. Лучше ориентироваться по погоде, регулируя частоту поливов и количество воды. Если стоит засушливая осенняя погода, то поливаем часто и щедро, прошли дожди, почва напиталась влагой предостаточно — не тратим силы.
Обязательно нужно взрыхлять землю вокруг каждого куста. Почва не будет быстро пересыхать, сможет обогащаться кислородом, который, в свою очередь, поможет корням во время зимовки.
Когда синоптики с уверенностью говорят о первых серьёзных заморозках, проведите завершающий полив клумб с хризантемами. Под каждый куст нужно подлить около пяти литров воды, а после прикрыть грунт мульчей. Она не только подольше задержит влагу, но и утеплит грунт вокруг корней.
Особенности осенних подкормок
Подкормка хризантем прекращается с приближением холодного сезона.
В начале октября можно внести удобрения для всех видов хризантем, которые повысят иммунитет растений и сопротивляемость неблагоприятным условиям. В качестве таких применяют калийно-фосфорные специальные миксы для цветущих растений: Чистый лист, Агроном Профи, GREENODIN GRAY, др., чтобы корневая система подготовилась к морозам, а цветение длилось долго. Этого будет достаточно.
Хризантемы, благодаря своевременной подкормке, уже приобрели стойкий иммунитет, чтобы благополучно перезимовать. Если переусердствовать — нанесём вред своим питомцам. Вносимые поздней осенью удобрения спровоцируют рост и цветение растений, которые сразу же пострадают от наступивших заморозков.
Как сохранить хризантемы без выкопки
Погубить оставшиеся на клумбах хризантемы могут не только сильные морозы. Они страдают от переувлажнений, замоканий, образования ледяной корки. Даже абсолютно морозостойкие сорта хризантем могут пострадать от этих факторов. Поэтому для помощи зимующим на клумбах цветам стоит провести ряд процедур. Перед наступлением ощутимых холодов следует высоко окучить кусты компостом, торфом, рыхлой землей. Проверить, чтобы вокруг кустов не было углублений или ямок, где может застаиваться вода, и засыпать, если таковые есть.
Спасением от морозов будет мульчирование сухими листьями, лапником слоем не меньше 30 см. Если есть прогнозы на суровые морозы, дополнительно укрываем кусты хризантем агроволокном. Только следим, чтобы все укрытия были «дышашими», пропускали необходимый растениям воздух. Садоводы ставят под укрытиями ящики или ведра, чтобы внизу были небольшие отверстия.
Важно! Занимаясь подготовкой хризантем к зимнему периоду, обязательно тщательно проверяем их на признаки заболеваний. Если есть кусты с листьями нехарактерной для них окраски, с очень мелкими цветками, слишком низкие кусты — смотрим, заражены ли они чем-то. Такие лучше сразу выбросить, чтобы не подвергать опасности заражения остальные кусты. К сожалению, вылечить хризантемы от вирусов нельзя.
Рассаживаем и пересаживаем хризантемы
Увеличить клумбу или рассадить хризантемы по участку, пересаживая их на новое место, можно осенью. Проводить процедуры следует не позднее, чем за две-три недели до наступления устойчивых морозов.
Важно осуществлять пересадку в пасмурную погоду или вечером, но только не в солнечное время дня. Тогда хризантемы лечге и быстрее приживутся.
Подготовьте ямки для пересадки заранее. Подсыпьте в них песок, торф, перегной. Куст хризантемы выкапывайте с большим комом земли и осторожно, не растеряв землю на корнях, переносите растение в новую ямку. Ее глубина не должна быть больше кома земли, обвитого корнями. При этом до пересадки стоит залить ямку водой и дать ей возможность впитаться. А после присыпать ямку сухим грунтом. Установив куст, утрамбуйте землю и еще раз полейте. При этом Землю вокруг куста придётся подсыпать несколько раз, так как она будет оседать.
Также осенью можно размножить хризантемы черенкованием. Для этого понадобится тёплое и светлое помещение, куда вы поставите горшки с черенками. Помещение нужно будет обеспечить искусственным освещением, чтобы укореняющие черенки могли получать свет в течение 12 часов.
Выносливость любимых растений, их жизнестойкость, безусловно, в первую очередь зависит от нас с вами. От наших трудов и забот, которыми окружаем их не только осенью, а на протяжении всего года.