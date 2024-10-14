Ставь в холод. Врач раскрыл, как получить больше пользы от квашеной капусты

​Наконец наступила осень, на огородах замерзают кочаны капусты, которые уже надо собирать, рубить в мелкую соломку и квасить. Обычно кочаны снимают после первых заморозков. В этом году первая половина осени была очень теплой, так что капуста могла достоять и до Покрова. Обычно после этого праздника осень вступала в свою самую холодную фазу, по приметам на Покров выпадал первый снег и наступала пора заквашивать капусту.