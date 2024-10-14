Обрезка плодовых деревьев осенью: советы по подготовке к процедуре, виды и особенности

Что делать с ветками после обрезки, которых порой остается слишком много? Скажем, обрезанные ветки чубушника настолько ровные, что послужат опорой для высаженной рассады. Из них можно сделать ровные колья. А концы веток гортензии в виде рогаток длиной около 20 см — отличные подпорки для клубничных кистей. Ненужные ветки от яблони или груши легко порезать секатором на фрагменты и сжечь, например в мангале.