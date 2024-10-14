Обрезка плодовых деревьев осенью: советы по подготовке к процедуре, виды и особенности

Процедура обрезки плодовых деревьев осенью важна требующим особого внимания культурам. Для абрикоса необходимо сохранять баланс между ростом и плодоношением, вишне — обеспечить циркуляцию воздуха в кроне, а у сливы нужно предотвратить излишнюю загущенность. Также в статье разберем особенности обрезки яблони и груши.
Почему важно обрезать плодовые деревья на зиму
Правильно проведенная обрезка помогает не только защитить деревья от негативных факторов зимнего периода, но и обеспечить обильный урожай в будущем сезоне. Вот несколько причин, почему процедура так важна:
- Продление срока жизни дерева. Регулярная обрезка поддерживает плодовое дерево в хорошем состоянии, предотвращая старение и улучшая его способность к плодоношению.
- Подготовка деревьев к суровым условиям. Обрезка способствует снижению нагрузки на дерево во время снегопадов и морозов, предотвращая поломку ветвей.
- Улучшение вентиляции. Формирование правильной формы кроны обеспечивает достаточную циркуляцию воздуха и помогает свету проникнуть к центральным ветвям, что благоприятно влияет на развитие плодов.
Когда нужно обрезать разные виды плодовых деревьев: оптимальные сроки
Для каждой культуры есть свои оптимальные сроки обрезки. Следуя этим рекомендациям, вы сможете обеспечить деревьям здоровую зимовку и активный рост весной.
|Виды деревьев
|Оптимальные сроки
|Описание процесса
|Яблоня
|Конец сентября — середина октября
|Удаляются старые, больные ветки, формируется открытая крона
|Слива
|Середина сентября — середина октября
|Обрезка направлена на прореживание загущенной кроны и удаление поврежденных побегов
|Абрикос
|Начало октября — начало ноября
|Формируется равномерная крона дерева, особое внимание отводится удалению слабых веток
|Вишня
|Середина октября — конец ноября
|Удаляются ветки, растущие внутрь кроны, обеспечивается хорошая вентиляция и светопроницаемость
|Груша
|Середина сентября — начало ноября
|Обрезка необходима для поддержания формы и удаления загущающих и поврежденных ветвей
Виды обрезки деревьев в плодовом саду
Существует несколько основных видов обрезки, каждая из которых имеет свои задачи. Рассмотрим подробнее, когда и зачем следует применять каждый из них.
Санитарная обрезка
Зачастую направлена на удаление поврежденных, больных и отсохших ветвей. Ее рекомендуют проводить осенью и весной.
Формирующая обрезка
Осуществляется на молодых деревьях для создания правильной и сбалансированной кроны. Она особенно важна для крепкой структуры дерева и лучшего плодоношения в будущем.
Омолаживающая обрезка
Применяется на старых плодовых деревьях для стимулирования роста новых побегов и продления периода плодоношения.
Прореживающая обрезка
Направлена на уменьшение густоты кроны, что улучшает доступ света и воздуха к плодоносящим ветвям. Проводится прореживающая обрезка как на молодых, так и на взрослых деревьях.
Обрезка, стимулирующая плодоношение
Этот метод обрезки помогает увеличить количество плодов и улучшить их качество. Обрезаются лишние или слабые побеги. Проводится после завершения активного плодоношения дерева.
Какие инструменты понадобятся для обрезк
Все, что вам необходимо иметь под рукой для работы в саду, — правильные и острые садовые инструменты.
- Секатор. Подходит для точных и аккуратных срезов небольших ветвей.
- Садовая пила. Необходима для работы с более толстыми ветвями.
- Раздвижные ножницы и секаторы с удлиненными ручками. Позволяют дотянуться до ветвей, которые растут слишком высоко.
- Садовый нож. Применяется для зачистки срезов после работы секатором или пилой.
- Садовые плотные перчатки. Обеспечивают защиту рук от порезов, заусениц и заноз.
- Лестница или стремянка. Нужна для работы с высокими деревьями и недоступными ветвями.
Правила обрезки плодовых деревьев осенью
Чтобы ваши деревья были здоровыми и активно росли в будущем сезоне, следуйте этим важным правилам.
Первичный осмотр
Перед началом каждой обрезки важно внимательно осмотреть плодовое дерево, чтобы определить состояние кроны, найти поврежденные, больные или засохшие ветки. Оценка состояния дерева поможет выбрать правильный подход к обрезке и минимизировать стресс для растения.
Удаление поврежденных и больных ветвей
Первым шагом всегда считается санитарная обрезка. Аккуратно удаляются засохшие, больные, поврежденные ветви. Это улучшает общую устойчивость дерева к болезням и способствует его здоровому развитию. Ниже представлена схема, которая поможет вам правильно провести санитарную обрезку яблони.
Прореживание ветвей
Необходимо удалить все ветки, растущие внутрь кроны или пересекающиеся с другими ветвями. Прореживание снижает риск появления грибковых заболеваний и способствует лучшему вызреванию плодов.
Формирование кроны
Важно позаботиться о правильной форме плодового дерева, чтобы в будущем урожай был распределен равномерно. Обрезают ветви, которые мешают развитию кроны, оставляя от трех до пяти больших скелетных веток для создания прочной основы.
Обрезка побегов
Ветви, которые слишком сильно вытянулись за сезон, укорачиваются на треть или половину длины. Это повышает урожайность на следующий год. Важно сохранять равномерность в длине ветвей, чтобы дерево развивалось гармонично.
Обработка срезов
Специальные пасты способны предотвратить инфицирование и ускорить заживление ран после обрезки.
Особенности обрезки плодовых деревьев в зависимости от возраста
Цели и задачи всевозможных процедур меняются на разных этапах жизни дерева. Далее рассмотрим особенности обрезки для каждого возраста.
Молодые деревья
Их обрезка сфокусирована на формировании крепкой и сбалансированной кроны, которая обеспечит устойчивость к нагрузкам от распределения плодов в будущем. Важно сохранить основные скелетные ветви и удалить все побеги, мешающие их развитию.
Старые
Обрезка таких многолетних деревьев имеет омолаживающий характер и направлена на продление их продуктивности. Рекомендуем своевременно обрезать все старые и отсохшие ветви. Обрезку нужно проводить аккуратно, чтобы не ослабить дерево и сохранить при этом основные ветви, которые продолжают плодоносить.
Как ухаживать за плодовыми деревьями после обрезки
После удаления ветвей деревья становятся уязвимыми для инфекций и погодных условий, поэтому важно провести необходимые мероприятия для их защиты и поддержки.
- Обработка. Нанесение специальных компонентов на места срезов помогает предотвратить попадание инфекции и ускоряет заживление ран.
- Полив. После обрезки плодовым деревьям нужно обеспечить достаточный приток воды, чтобы они смогли восстановиться и накопить силы для зимовки.
- Удобрения. Осенняя подкормка фосфорно-калийными удобрениями поможет укрепить корневую систему дерева.
- Мульчирование почвы. Укрытие почвы вокруг ствола дерева слоем мульчи (листьев, компоста, соломы) защищает корни от замерзания.
- Защита от вредителей. После обрезки проведите обработку средствами защиты от вредителей, чтобы дерево не стало более уязвимым.
- Побелка. Она защищает стволы от солнечных ожогов, трещин и замерзания в зимний период.
Комментарий эксперта
Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере», поделилась своим опытом по обрезке плодовых деревьев осенью:
— Если проводить обрезку слишком поздно, когда по ночам от -8 °C и холоднее, мороз сможет повредить древесную ткань через свежие срезы, и дерево погибнет.
Неправильная обрезка отразится и на отсутствии цветения. К примеру, желание сделать из сирени шар приведет к тому, что будут срезаны все цветочные почки, которые кустарник формирует на концах побегов, и цветения не случится.
Ошибочная обрезка на внутреннюю, а не на внешнюю почку приведет к загущению кроны и снижению урожая и вкуса у плодовых и цветения у декоративных древесных культур.
Что делать с ветками после обрезки, которых порой остается слишком много? Скажем, обрезанные ветки чубушника настолько ровные, что послужат опорой для высаженной рассады. Из них можно сделать ровные колья. А концы веток гортензии в виде рогаток длиной около 20 см — отличные подпорки для клубничных кистей. Ненужные ветки от яблони или груши легко порезать секатором на фрагменты и сжечь, например в мангале.
Памятка начинающему садоводу: как обрезать плодовые деревья осенью
Чтобы вам было проще разобраться с этим процессом, предлагаем краткую памятку с основными шагами и советами по обрезке:
1. Перед обрезкой проводите тщательный осмотр дерева, чтобы определить, какие ветви требуют удаления.
2. Начинайте обрезку с санитарной очистки дерева, чтобы снизить риск распространения болезней.
3. Удаляйте ветви, мешающие циркуляции воздуха и проникновению света внутрь кроны.
4. Формируйте крепкую основу кроны, оставляя основные несущие ветви и срезая вытянувшиеся.
5. Не забывайте замазывать места срезов специальными средствами, чтобы предотвратить инфекции у плодового дерева.
Эксперт: Светлана Самойлова, автор книги «Не просто огород. Как получить южный урожай на севере»