Вильфанд назвал срок окончания бархатного сезона на курортах Черного моря

По его словам, неделя началась с комфортной температуры плюс 20−22 градуса, но на юг начнут приходить воздушные массы с севера. По его словам, в Краснодаре в среду температура днем не будет достигать плюс 20 градусов, ночью будет плюс 6−7 градусов, к концу недели — еще ниже.
«Сочи, Черноморское побережье, ночные температуры там, конечно, еще долго будут быть от 10 до 13 градусов. Но днем все равно понижение температуры более плавное. Вот завтра еще 21−23 градуса, в среду 20−22, а начиная с четверга, температура будет ниже 20-градусной отметки», — отметил Вильфанд.
По его словам, во вторую половину недели температура воды на Черноморском побережье будет выше температуры воздуха на 3−4 градуса, плюс 21−22. Бархатный сезон, по словам синоптика, это когда температура воды и воздуха примерно равны и их значения комфортны. «Это означает, что уже вот все, фактически с середины этого месяца заканчивается бархатный сезон», — сказал Вильфанд.
В Крыму — аналогичная тенденция, указал синоптик. В Симферополе, по его словам, со среды будет плюс 13−15 градусов до конца недели, ночью плюс 5−6 градусов.
«В приморских городах ситуация немножко другая. Там ночные температуры тоже будут еще около 9−10 градусов. Но днем точно температура понижается: со среды до 16 градусов и затем уже вся вторая половина недели — 14−15 градусов», — сообщил Вильфанд.
В центральную Россию вслед за аномально теплым сентябрем (в Москве он стал самым теплым за 150 лет наблюдения) пришло похолодание. В столице 14 октября выпал первый снег. В регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Поволжья, по прогнозу Вильфанда, на этой неделе ожидаются ночные заморозки вплоть до минус десяти градусов.