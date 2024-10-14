Вильфанд назвал срок окончания бархатного сезона на курортах Черного моря

По его словам, во вторую половину недели температура воды на Черноморском побережье будет выше температуры воздуха на 3−4 градуса, плюс 21−22. Бархатный сезон, по словам синоптика, это когда температура воды и воздуха примерно равны и их значения комфортны. «Это означает, что уже вот все, фактически с середины этого месяца заканчивается бархатный сезон», — сказал Вильфанд.