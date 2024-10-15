Мульчу для плодовых деревьев не использую: Вот как защищаю приствольный круг

Мульчирование приствольных кругов деревьев решает сразу несколько задач. Эта процедура сохраняет влагу в почве под растениями, защищает корни от заморозков, уменьшает рост сорняков и улучает структуру почвы благодаря активизированию жизнедеятельности полезных бактерий.
Агроном с 20-летним стажем Ксения Давыдова советует проводить процедуру с использованием таких видов мульчи, как торф, перегной, опилки, хвоя или скошенная трава. Помимо основных функций такой укрывной материал послужит дополнительной подпиткой растений весной.
До конца октября остается еще достаточно времени, чтобы выбрать подходящий субстрат и присыпать им приствольные круги. Слой должен быть не менее 5−10 см.
Однако следует помнить, что у органической мульчи есть один, но существенный минус. На зиму в ней могут прятаться насекомые-вредители и мыши, которые весной выйдут из укрытия и продолжат свою «подрывную» деятельность.
Более легкий вариант мульчирования — использование геотекстиля. Этот неорганический материал пропускает воздух и влагу, препятствуя промерзанию почвы и прорастанию сорняков, однако он не может напитать грунт полезными веществами.
Опытные дачники решили проблему выбора мульчи, сохранив плюсы обоих предыдущих вариантов и сведя к минимуму минусы.
«Самый практичный вариант мульчирования плодовых деревьев — высевание в приствольном кругу специальных газонных злаков или почвопокровных растений, но и обычные дикорастущие растения дадут эффект ничуть не хуже. Главное их систематически скашивать», — пояснила Ксения Давыдова.
Последний вариант больше всего подходит занятым или ленивым дачникам. Ведь без особого труда получится аккуратный и неприхотливый «дикий» газончик, который станет лучшей мульчей для плодовых деревьев.