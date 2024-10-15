Обнаружены создаваемые молниями электроны-убийцы

После удара молнии радиоволны устремляются вверх и сталкиваются с электронами во внутреннем поясе, инициируя их выпадение в атмосферу. Команда обнаружила 45 подобных всплесков с 1996 по 2006 год, каждый из которых сопровождался движением электронов между полушариями Земли с интервалом всего в 0,2 секунды.