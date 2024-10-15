Синоптик назвала сроки появления снежного покрова в Москве

«Как таковой снежный покров, может быть, даже еще временный снежный покров, будет всё-таки только в ноябре», — сообщила специалист.
По словам синоптика, в начале текущей недели не прогнозировалось возникновение устойчивого снежного покрова в силу положительной температуры дневных и ночных часов, а также плотного ветра.
Накануне, 14 октября, Позднякова сообщила в беседе с «Известиями» о том, что до конца октября в Московском регионе существенных осадков, в том числе в виде обычного снега, не ожидается. Она уточнила, что до конца этого месяца погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, а температура воздуха будет выше климатической нормы.