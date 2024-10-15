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Синоптик назвала сроки появления снежного покрова в Москве

В Москве и Подмосковье снежный покров появится в ноябре. Об этом 15 октября рассказала «Известиям» главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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Источник: Известия

«Как таковой снежный покров, может быть, даже еще временный снежный покров, будет всё-таки только в ноябре», — сообщила специалист.

По словам синоптика, в начале текущей недели не прогнозировалось возникновение устойчивого снежного покрова в силу положительной температуры дневных и ночных часов, а также плотного ветра.

Накануне, 14 октября, Позднякова сообщила в беседе с «Известиями» о том, что до конца октября в Московском регионе существенных осадков, в том числе в виде обычного снега, не ожидается. Она уточнила, что до конца этого месяца погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, а температура воздуха будет выше климатической нормы.