Синоптик назвала сроки появления снежного покрова в Москве

Накануне, 14 октября, Позднякова сообщила в беседе с «Известиями» о том, что до конца октября в Московском регионе существенных осадков, в том числе в виде обычного снега, не ожидается. Она уточнила, что до конца этого месяца погоду будет определять область повышенного атмосферного давления, а температура воздуха будет выше климатической нормы.