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Будут цвести с октября по март: 5 красивых зимнецветущих растений

Украсят любой дом, пока все остальные цветы «спят».

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: IVD.ru

Зимой так хочется ярких красок и цветов. Погоду изменить мы не можем, а вот приобрести растения, которые будут радовать цветением весь осенне-зимний период — запросто. Они с легкостью компенсируют осеннюю хандру и зарядят позитивом.

У зимнецветущих растений много плюсов, но есть и один существенный недостаток. Все они выходцы из жарких стран с тропическим климатом. Когда остальные растения цветут, для них наступает фаза покоя. Чтобы зимой началась активная и длительная бутонизация, летом им нужен особый уход. Поэтому новичкам в цветоводстве лучше купить такие растения в специализированном магазине, где за ними правильно ухаживали. И сделать это в сентябре или октябре.

Опытный цветовод и агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить свое внимание на эти 5 зимнецветущих растений. Они порадуют вас пышным цветением с октября по март:

  • Гиппеаструм;
  • декабрист;
  • пуансеттия;
  • рододендрон;
  • камелия японская.

Это важно: чтобы тропические растения зацвели зимой, для них нужно воссоздать условия, близкие к природным. Бутонизация продлится максимально долго на застекленных лоджиях и в зимних садах. Потребуется досветка, которая увеличит длительность светового дня до 10−12 часов. Не стоит забывать, что вода для полива должна быть умягченной (отстоянной), а частое опрыскивания позволит поддерживать необходимую влажность.