Будут цвести с октября по март: 5 красивых зимнецветущих растений

У зимнецветущих растений много плюсов, но есть и один существенный недостаток. Все они выходцы из жарких стран с тропическим климатом. Когда остальные растения цветут, для них наступает фаза покоя. Чтобы зимой началась активная и длительная бутонизация, летом им нужен особый уход. Поэтому новичкам в цветоводстве лучше купить такие растения в специализированном магазине, где за ними правильно ухаживали. И сделать это в сентябре или октябре.