Будут цвести с октября по март: 5 красивых зимнецветущих растений

Зимой так хочется ярких красок и цветов. Погоду изменить мы не можем, а вот приобрести растения, которые будут радовать цветением весь осенне-зимний период — запросто. Они с легкостью компенсируют осеннюю хандру и зарядят позитивом.
У зимнецветущих растений много плюсов, но есть и один существенный недостаток. Все они выходцы из жарких стран с тропическим климатом. Когда остальные растения цветут, для них наступает фаза покоя. Чтобы зимой началась активная и длительная бутонизация, летом им нужен особый уход. Поэтому новичкам в цветоводстве лучше купить такие растения в специализированном магазине, где за ними правильно ухаживали. И сделать это в сентябре или октябре.
Опытный цветовод и агроном Ксения Давыдова рекомендует обратить свое внимание на эти 5 зимнецветущих растений. Они порадуют вас пышным цветением с октября по март:
- Гиппеаструм;
- декабрист;
- пуансеттия;
- рододендрон;
- камелия японская.
Это важно: чтобы тропические растения зацвели зимой, для них нужно воссоздать условия, близкие к природным. Бутонизация продлится максимально долго на застекленных лоджиях и в зимних садах. Потребуется досветка, которая увеличит длительность светового дня до 10−12 часов. Не стоит забывать, что вода для полива должна быть умягченной (отстоянной), а частое опрыскивания позволит поддерживать необходимую влажность.