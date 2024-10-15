Синоптик сообщил о формировании в Москве временного снежного покрова

«В результате снегопадов в столичном регионе сформировался неустойчивый временный снежный покров. На опорной столичной метеостанции ВДНХ высота снежного покрова составляет 1 см. В Подмосковье припорошило Павловский Посад, Наро-Фоминск и Каширу (1 см), Подмосковную — 2 см, Дмитров — 3 см, Серпухов — 4 см, Михайловское и Красную Пахру — 5 см», — сказал он.
Синоптик добавил, что в ближайшие 24−36 часов снег растает. Снег на Покров в Москве выпадает редко, явление было отмечено в 2013, 2007, 1992, 1977, 1975 и 1973 годах.
Он также отметил, что за все время существования метеостанции ВДНХ снег на Покров фиксировался только четыре раза.