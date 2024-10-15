Готовьтесь к резкому ухудшению погоды: какие города РФ завалит снегом в ближайшие два дня

Для жителей Центральной России изменения будут заметны уже сегодня. Регион окажется в тёплом секторе фронтальной волны, и температура в Туле повысится до +6…+8 градусов. Это потепление растопит снег и наледь, которые покрыли город накануне. В Москве осадки утром могут ещё проявляться в виде снега, однако уже после обеда воздух прогреется до +6 градусов, что также приведёт к таянию снежного покрова. Потепление продолжится, и к пятнице-субботе температура в столице достигнет +8…+9 градусов, что соответствует нормам для этого времени года.