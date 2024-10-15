Готовьтесь к резкому ухудшению погоды: какие города РФ завалит снегом в ближайшие два дня

Газоны и крыши домов покрылись белым покровом, а в некоторых местах даже образовались небольшие сугробы. Видимость из-за сильных снежных зарядов снизилась до 500 метров. Причиной такой резкой смены погоды стал циклон под названием «Хельма», который принёс обильные осадки.
Фронтальные облака этого циклона распространились от побережья Кольского полуострова до Кавказа. Однако дальнейшее продвижение вихря остановил антициклон, что стало причиной ненастной погоды на Русской равнине. В то время как западные и северные регионы Европейской России продолжают принимать дожди и снег, в Заволжье и на Предуралье осадки маловероятны благодаря области повышенного давления.
Тем не менее, есть и положительные новости: из Европы уже движется другой антициклон, который постепенно разгонит облака и принесёт потепление. К четвергу осадки прекратятся на большей части Русской равнины, однако ощутить потепление в полной мере удастся только к выходным.
В субботу температура на севере России превысит октябрьские нормы: в Заполярье ожидается от +4 до +9 градусов. В средней полосе и на Северо-Западе температурный фон войдёт в рамки климатической нормы, составив от +7 до +12 градусов днём, а на юге страны температура поднимется до +15…+20 градусов.
Для жителей Центральной России изменения будут заметны уже сегодня. Регион окажется в тёплом секторе фронтальной волны, и температура в Туле повысится до +6…+8 градусов. Это потепление растопит снег и наледь, которые покрыли город накануне. В Москве осадки утром могут ещё проявляться в виде снега, однако уже после обеда воздух прогреется до +6 градусов, что также приведёт к таянию снежного покрова. Потепление продолжится, и к пятнице-субботе температура в столице достигнет +8…+9 градусов, что соответствует нормам для этого времени года.