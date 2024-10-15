Иначе толку не будет. В какую погоду можно обрабатывать почву осенью

Чтобы помочь полезным грибам размножиться, подготовьте несколько канав в огороде. Их длина должна быть около метра, а ширина и глубина — по 30 см. Заполните их соломой, сеном или испорченными фруктами. А сверху полейте раствором со спорами триходермы. Затем засыпьте канавы землей.