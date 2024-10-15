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Иначе толку не будет. В какую погоду можно обрабатывать почву осенью

И какие препараты лучше всего использовать в этот период времени.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Unsplash / CC0

После того, как урожай собран, важно провести обработку почвы от вредителей и болезней. Это поможет вам избежать многих проблем в следующем сезоне, считает садовод Светлана Краснолуцкая.

Однако помните, что никакие препараты не будут эффективны, если температура воздуха опустится ниже +5 градусов. При такой температуре полезные микроорганизмы в почве погибают и не могут уничтожить вредителей.

Поэтому, если вы не успели обработать почву осенью, не стоит делать это зимой. Лучше отложить обработку до весны, когда почва прогреется и микроорганизмы будут активны.

Если вы уже применяете органическое земледелие и триходерма с сенной палочкой уже живут в вашем огороде, помогите им размножиться.

Эти микроорганизмы — настоящие биологические фунгициды, то есть естественные «яды» для возбудителей болезней. Их использование — отличный способ профилактики различных болезней растений.

Чтобы помочь полезным грибам размножиться, подготовьте несколько канав в огороде. Их длина должна быть около метра, а ширина и глубина — по 30 см. Заполните их соломой, сеном или испорченными фруктами. А сверху полейте раствором со спорами триходермы. Затем засыпьте канавы землей.

Со временем триходерма распространится по всему участку и будет эффективно подавлять размножение многих возбудителей болезней, включая различные гнили и фитофтороз.