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Чем подкормить герань, чтобы у нее больше не сохли листья

Удобрения надо вносить в начале зимы или поздней осенью.

Погода в Олбани: Сейчас Прогноз на 2 недели Прогноз на месяц
Источник: Unsplash / CC0

Зимний период для герани — время отдыха, но не забвения. Чтобы она не зачахла, а продолжала расти здоровой и зеленой, необходимо внести некоторые удобрения.

Опытный садовод Анастасия Новикова рекомендует подкормки, которые особенно полезны для герани зимой. Их регулярное применение позволит растению сохранить силу и красоту, радовать вас пышными шапками цветов и яркой зеленой листвой.

Для удобрения герани вам потребуется один литр теплой воды. В нее необходимо добавить две таблетки глицина и тщательно перемешать. Глицин — это аминокислота в чистом виде, которая, как доказали ученые, стимулирует рост зеленой массы у комнатных растений.

Следующее удобрение — янтарная кислота. Это биологический стимулятор, который активирует корневую систему растения. Добавьте в раствор янтарную кислоту на кончике чайной ложки.

Третий компонент — биогумус. Добавьте одну чайную ложку биогумуса на литр воды. Это удобрение улучшает структуру почвы, которая за год истощается и теряет полезные вещества.

Все три удобрения разведите в одном литре воды и полейте герань этим раствором два раза в течение месяца.