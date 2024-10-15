Чем подкормить герань, чтобы у нее больше не сохли листья

Зимний период для герани — время отдыха, но не забвения. Чтобы она не зачахла, а продолжала расти здоровой и зеленой, необходимо внести некоторые удобрения.
Опытный садовод Анастасия Новикова рекомендует подкормки, которые особенно полезны для герани зимой. Их регулярное применение позволит растению сохранить силу и красоту, радовать вас пышными шапками цветов и яркой зеленой листвой.
Для удобрения герани вам потребуется один литр теплой воды. В нее необходимо добавить две таблетки глицина и тщательно перемешать. Глицин — это аминокислота в чистом виде, которая, как доказали ученые, стимулирует рост зеленой массы у комнатных растений.
Следующее удобрение — янтарная кислота. Это биологический стимулятор, который активирует корневую систему растения. Добавьте в раствор янтарную кислоту на кончике чайной ложки.
Третий компонент — биогумус. Добавьте одну чайную ложку биогумуса на литр воды. Это удобрение улучшает структуру почвы, которая за год истощается и теряет полезные вещества.
Все три удобрения разведите в одном литре воды и полейте герань этим раствором два раза в течение месяца.