Чем подкормить герань, чтобы у нее больше не сохли листья

Для удобрения герани вам потребуется один литр теплой воды. В нее необходимо добавить две таблетки глицина и тщательно перемешать. Глицин — это аминокислота в чистом виде, которая, как доказали ученые, стимулирует рост зеленой массы у комнатных растений.