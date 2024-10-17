Народные приметы на 17 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

17 октября в народном календаре — Ерофеев день, или Лешегон. Православные верующие в этот день вспоминают священномученика Иерофея, свидетеля погребения Девы Марии. В старину считалось, что в этот день леший отправляется спать до весны, но перед этим ходит по лесу и злится.
Приметы погоды 17 октября
Считалось, что с этого дня погода будет становиться только холоднее. Впрочем, еще обращали внимание на вот какие приметы:
- пролетел лебедь — тепло еще сохранится на сколько-то дней;
- закат красный — значит, завтра будет сильный ветер;
- с утра иней — дождя не будет неделю;
- вороны летают стаями — к ненастью;
- выпал первый снег — через 40 дней начнется настоящая зима;
- поют снегири — к непогоде;
- вороны нахохлились — скоро станет холоднее;
- лошадь храпит — к плохой погоде, а если фыркает — к хорошей.
Что можно делать 17 октября
Чтобы задобрить лешего, крестьяне обычно ставили на пеньке в лесу хлеб с солью или другие угощения — считалось, что смельчаку, который отправится в чащу с дарами, потом год будет сопутствовать удача. Вот чем еще обычно занимались в этот день:
- доставали из шкафов и сундуков теплые вещи, чтобы отпугнуть приближающиеся морозы;
- доставали чеснок: он помогал защититься от злых сил;
- занимались домашними делами: прибирались, проверяли снаряжение;
- если поступило интересное предложение, стоит принять его сразу, не откладывая — или можно остаться ни с чем.
Что запрещено делать 17 октября
В этот день не стоит заниматься тяжелым трудом, а особенно — устраивать перестановки дома. Так можно потревожить домового, который уже устроился спать на зиму, и после этого, как считалось, до весны бед не оберешься. Вот чего еще не стоит делать:
- затевать романтические отношения или свадьбу — все закончится болезненным разрывом;
- ходить в лес — там бродят лешие, и лучше им лишний раз на глаза не попадаться;
- девушкам не стоит пускать в дом незнакомцев: под их личиной могут скрываться злые духи;
- рассказывать дурные сны — иначе могут сбыться.