Народные приметы на 17 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

Чтобы задобрить лешего, крестьяне обычно ставили на пеньке в лесу хлеб с солью или другие угощения — считалось, что смельчаку, который отправится в чащу с дарами, потом год будет сопутствовать удача. Вот чем еще обычно занимались в этот день: