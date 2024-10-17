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Народные приметы на 18 октября 2024: что можно и нельзя делать в этот день

18 октября на Руси занимались ткачеством, следили за березами и старались не носить новые вещи. Рассказываем о приметах и традициях этого дня.

Георгий Мазуркевич
Автор Погода Mail
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Источник: Unsplash / CC0

18 октября в народном календаре — Харитинин день. Православные верующие в этот день вспоминают мученицу Харитину. Она считалась искусной ткачихой, так что этот день обычно посвящают ткачеству.

Приметы погоды 18 октября

В этот день обращали внимание на березы. Считалось, что если на них еще остались листья, зима принесет с собой сильные морозы. Кроме того, еще есть и такие приметы:

  • галки и вороны кружат в небе — скоро ждать снегопада;
  • в лесу слышно, как трещат деревья — погода еще какое-то время будет теплой;
  • дым от костра стелется по земле — будет дождь;
  • скотина тревожится — к непогоде;
  • облака плывут против ветра — скоро пойдет снег.

Что можно делать 18 октября

В этот день женщины обычно садились за первые холсты — отсюда и его второе название, «Первые холстины». Нить, вытканную в этот день, считали животворной и повязывали на запястье как талисман. Кроме того, в этот день:

  • незамужние девушки собирались на совместные посиделки: вместе вышивали, ткали, вязали и развлекали друг друга беседой;
  • мужчины занимались обувью: начинали валять валенки и плести лапти;
  • еще в этот день часто гадали на суженых или проводили любовные обряды;
  • старались запомнить сны и загадать желание: есть шанс, что оно сбудется.

Что запрещено делать 18 октября

В этот день старались не носить темные или новые одежды: считалось, что добра они не принесут, а свидание в таком наряде добром точно не кончится. Вот что еще не стоит делать в этот день:

  • хвалиться успехами, иначе можно лишиться предмета гордости;
  • рассказывать другим о своих планах — не сбудутся;
  • лениться и долго спать — иначе ждут финансовые неудачи;
  • переедать — это поможет встретить холода в крепком здоровье;
  • завидовать другим — или своя судьба сложится не лучшим образом.