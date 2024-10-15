Смотрим на градусник. В какие даты надо укрывать ежевику на зиму

На прилавках магазинов и рынков в теплые дни осени даже в центральной полосе продают лоточки с иссиня-черной сочной ягодой — ежевикой. В продаже последние собранные плоды этого сезона.
Ежевика стала очень популярной на нашем столе недавно. Наконец-то «раскусили» мы ее вкусности и полезности. Если раньше на дачных и приусадебных участках растущие ежевичные кусты были некоторой экзотикой, то сегодня это привычное растение.
Урожай собран, последние, еще задержавшиеся ягоды на кустах — для гурманов, чтобы сорвать и сразу съесть. А на завтра — хлопоты по подготовке кустов любимых ягод к зиме. Да, уже и сразу, не откладывая. Только так получим весной здоровые растения и желанный урожай.
Так что стоит позаботиться не только о правильном «введении» ее в период покоя, но и об обязательном и качественном укрытии. Если таковое не обеспечить, о будущем урожае можно будет только сожалеть.
При этом правильно выбранные сроки работ сыграют немаловажную роль в том, как растения перенесут зиму и смогут ли достойно плодоносить в будущем сезоне.
Накрывать ежевичные кусты стоит в подходящее время. А именно прямо перед наступлением заморозков. Для этого мы ориентируемся по фактической погоде за окном, по устоявшейся температуре воздуха. Если на градуснике стабильно от −3 до −5 градусов, можно начинать работы. Такая погода обычно устанавливается к началу ноября, но климат постоянно меняется, потому стоит следить за изменениями температуры воздуха. Тем более, что в каждом регионе они разнятся.
Почему этому вопросу уделяется пристальное внимание?
Несвоевременность начала работ по укрытию кустов может нанести им непоправимый вред. Сделаем дело заранее — при еще комфортной погоде и теплом «одеяле» — у ежевики активизируется процесс вегетации. Не получая в теплом «домике» необходимый солнечный свет и свежий воздух, растение начнет выпревать. Собирающиеся под укрытием влага и конденсат создадут комфортную среду для развития грибковых заболеваний, корни буду страдать от нехватки кислорода.
Затянем процесс укрытия кустов — могут вымерзнуть еще не одеревеневшие, не окрепшие ветви второго года жизни, которые оставлены для плодоношения в будущем сезоне. Не спрячем их вовремя — останемся в следующем году без урожая ежевики.