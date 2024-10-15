Смотрим на градусник. В какие даты надо укрывать ежевику на зиму

Накрывать ежевичные кусты стоит в подходящее время. А именно прямо перед наступлением заморозков. Для этого мы ориентируемся по фактической погоде за окном, по устоявшейся температуре воздуха. Если на градуснике стабильно от −3 до −5 градусов, можно начинать работы. Такая погода обычно устанавливается к началу ноября, но климат постоянно меняется, потому стоит следить за изменениями температуры воздуха. Тем более, что в каждом регионе они разнятся.